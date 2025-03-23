Офис OBOZ.UA пострадал в результате атаки России на Киев (фото)
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Ударная волна изувечила офис журналистов
В ночь на 23 марта российские войска массово атаковали Украину беспилотниками. В результате удара по Голосеевскому району Киева пострадал, в частности, офис издания OBOZ.UA.
Как сообщили журналисты редакции, взрывной волной в здании выбиты окна и двери, а наибольшие повреждения получила студия.
Вражеские дроны повлекли за собой серьезные разрушения в соседнем здании офиса издания — там вспыхнул пожар, приведший к гибели человека.
Ударная волна изувечила помещение редакции: в части, где работает OBOZ.UA, взрывом выбило окна и двери.
Обратите внимание: корреспондент Телеграфа Ян Доброносов показал вид поврежденного дома в Днепровском районе после атаки 23 марта.
Больше всего пострадала студия издания, откуда до начала полномасштабного вторжения РФ осуществлялось вещание Oboz TV.
Ранее Телеграф писал, что взрывы слышали в Киевской, Хмельницкой, Харьковской, Сумской и Одесской областях. В ряде жилых многоэтажных домов были пожары, выбиты окна, а также повреждена кровля.
В полиции столицы сообщили, что в результате массированной атаки 8 человек получили разные травмы, еще 3 — погибли. Среди погибших есть 5-летний ребенок.