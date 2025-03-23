Офис OBOZ.UA пострадал в результате атаки России на Киев (фото)

Ударная волна изувечила офис журналистов

В ночь на 23 марта российские войска массово атаковали Украину беспилотниками. В результате удара по Голосеевскому району Киева пострадал, в частности, офис издания OBOZ.UA.

Как сообщили журналисты редакции, взрывной волной в здании выбиты окна и двери, а наибольшие повреждения получила студия.

Офис OBOZ.UA Офис OBOZ.UA Офис OBOZ.UA

Вражеские дроны повлекли за собой серьезные разрушения в соседнем здании офиса издания — там вспыхнул пожар, приведший к гибели человека.

Ударная волна изувечила помещение редакции: в части, где работает OBOZ.UA, взрывом выбило окна и двери.

Офис OBOZ.UA Офис OBOZ.UA Офис OBOZ.UA Офис OBOZ.UA

Обратите внимание: корреспондент Телеграфа Ян Доброносов показал вид поврежденного дома в Днепровском районе после атаки 23 марта.

Больше всего пострадала студия издания, откуда до начала полномасштабного вторжения РФ осуществлялось вещание Oboz TV.

Офис OBOZ.UA OBOZ.UA OBOZ.UA

Ранее Телеграф писал, что взрывы слышали в Киевской, Хмельницкой, Харьковской, Сумской и Одесской областях. В ряде жилых многоэтажных домов были пожары, выбиты окна, а также повреждена кровля.

В полиции столицы сообщили, что в результате массированной атаки 8 человек получили разные травмы, еще 3 — погибли. Среди погибших есть 5-летний ребенок.