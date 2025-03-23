Затишна "коморка Гаррі Поттера" за крок від Львівської політехніки шукає власника: ціна кусається (відео)

Квартира майже в центрі Львова коштуватиме дорого

У Львові продають квартиру за кілька кроків від одного з найпрестижніших університетів України. Однак вона навряд чи підійде людям із клаустрофобією, оскільки її площа становить лише 10 квадратних метрів.

Відповідне оголошення було оприлюднено на сайті OLX. При цьому у місцевих telegram-каналах показали відеоогляд цієї квартири.

На записі видно, що житло розташоване неподалік університету "Львівська політехніка", а головний корпус знаходиться буквально за сотню метрів від вхідних дверей.

Сама квартира виглядає цілком затишно, має новий ремонт, сучасну сантехніку, телевізор та невелику кухню. Спальне місце розташоване над санвузлом і підійматися туди доведеться сходами.

За словами власника, там також є бойлер та електричне опалення. У квартирі ніхто не мешкав.

Однак є в цьому всім і дуже неприємна сторона — за затишне житло просять 35 тисяч доларів. З одного боку, будинок розташований практично в самому центрі Львова, а з іншого — за такі гроші можна знайти просторішу однокімнатну квартиру в інших районах міста.

Раніше "Телеграф" писав, що у Харкові в занедбаному та пошарпаному стані виставили на продаж "однушку". Власники гарантують зручне розташування та тихий район, а також у приміщенні присутні необхідні комунікації.