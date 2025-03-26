Капітан "Титаніка" та безсмертний правитель: ШІ "привітав" Путіна з роковинами правління

Довше в Росії правив хіба що Йосип Сталін

Володимир Путін залишається при владі вже рівно 25 років. За цей час він пройшов шлях від прихильника зближення Росії із Заходом до ідеолога "третього шляху", що розв’язав найбільш масштабне кровопролиття в Європі з часів Другої світової війни.

І хоча дідулі вже виповнилося 72 роки, але, судячи з усього, від влади він піде ще не скоро. А це наполегливе бажання залишитися у владі вже неодноразово ставало об’єктом різного роду жартів. "Телеграф" попросив штучний інтелект створити мем з цього приводу і ось що вийшло.

Наприклад, путінську Росію він порівняв із легендарним "Титаніком", який замислювався як щось грандіозне, але щось пішло не так.

Крім того, згадалося і старанне небажання Путіна залишати Кремль, через що навіть довелося змінювати конституцію Росії.

Невідомо, на які хитрощі піде Путін, щоб утриматися при владі. Однак розвиток технологій може призвести до того, що майбутнє росіян виглядатиме не дуже й райдужно.

Можливо, у цьому випадку до "Кіберпутіна" знадобиться своя інструкція.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" показував меми про аналогічного персонажа. Олександр Лукашенко напередодні проголосив себе "президентом" усьоме.