Квартира без меблів, зі старою підлогою та обдертими стінами: скільки просять за таку однушку в Харкові

Власники обіцяють вигідне розташування та тихий район

У Харкові продають 1-кімнатну квартиру в занедбаному та пошарпаному стані: у приміщенні обдерті стіни, ремонту там давно не було. Водночас власники гарантують зручне розташування та тихий район.

Відповідне оголошення розмістили на популярному сайті купівлі-продажу. Нерухомість розташована в Основ'янському районі, по вулиці Ньютона, 143.

Як зазначили в описі, 1-кімнатна квартира має загальну площу 31 квадратний метр. Із комунікацій — газ, центральний водопровід, центральна каналізація та електрика.

Поруч розташовані об'єкти інфраструктури: школа, супермаркет, дитячий майданчик, лікарня, метро, пошта тощо.

У 5-поверхівці оселя розміщена на останньому поверсі.

Квартира знаходиться в незадовільному стані та потребує капітального ремонту. Це слід враховувати при плануванні майбутніх витрат та купівлі нерухомості.

Стіни та стеля обдерті, мають нерівності, плями та сліди від попередніх ремонтних робіт. Вікна та двері — старі, підлога — зношена.

Вигляд квартири зсередини Вигляд квартири зсередини Вигляд квартири зсередини Вигляд квартири зсередини

Із побутової техніки в оселі присутня плита, також є роздільний санвузол. Власники наголошують, що це місце ідеально підійде для любителів тиші, адже розташоване в спокійному спальному районі.

Ціна за таку "однушку" становить близько 498 000 гривень.

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