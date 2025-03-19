Спати, їсти, розважатись в одному приміщенні: у Києві здають дивний будинок з приємним бонусом (фото)

Житло має 18 квадратних метрів

Зняти квартиру у Києві — задача важка, а якщо з'являються оголошення, то вони розлітаються, як гарячі пиріжки. До прикладу, у столиці шукають орендарів для будинку на колесах.

Відповідне оголошення з'явилось на сайті купівлі-продажу, де часто розміщують подібну інформацію. Власник зазначає, що будинок знаходиться на Русанівських садах, але є один момент — це дім на колесах, який здають за 6 тисяч гривень.

Проживати можна з різними тваринами. Як з великими, так і малими.

В оголошенні вказано, що це затишне місце, навпроти є річка. У будинку на колесах є все необхідне для проживання: смарт кухня, велике ліжко, ванна кімната, інтернет і сигналізація по принципу розумний дім.

Загальна площа житла — 18 квадрадних метрів. Площа кухні — 2 квадратних метра, а санвузол суміжний.

Є також ділянка з фруктовими деревами 6 соток. По сусідству капітальний дім з доброзичливими сусідами.

Раніше "Телеграф" розповідав, скільки потрібно заборгувати, щоб забрали квартиру. Наслідки можуть бути різні — від блокування рахунків до конфіскації майна, в тому числі нерухомості.