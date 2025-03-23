Уютная "коморка Гарри Поттера" в шаге от Львовской политехники ищет владельца: цена кусается (видео)

Квартира почти в центре Львова обойдется дорого

Во Львове продают квартиру в нескольких шагах от одного из самых престижных университетов Украины. Однако она вряд ли подойдет людям с клаустрофобией, так как ее площадь составляет лишь 10 квадратных метров.

Соответствующее объявление было обнародовано на сайте OLX. При этом в местных telegram-каналах показали видеообзор этой квартиры.

На записи видно, что жилье расположено неподалеку от университета "Львовская политехника", а главный корпус находится буквально в сотне метров от входной двери.

Сама квартира выглядит вполне уютно, имеет новый ремонт, современную сантехнику, телевизор и небольшую кухню. Спальное место расположено над санузлом и подниматься туда прийдется по лестнице.

По словам владельца, там также есть бойлер и электрическое отопление. В квартире никто не жил.

Однако есть в этом всем и весьма неприятная сторона — за уютное жилье просят 35 тысяч долларов. С одной стороны, дом расположен практически в самом центре Львова, а с другой — за такие деньги можно найти более просторную однокомнатную квартиру в других районах города.

Ранее "Телеграф" писал, что в Харькове в запущенном и потрепанном состоянии выставили на продажу "однушку". Владельцы гарантируют удобное расположение и тихий район, а также в помещении присутствуют необходимые коммуникации.