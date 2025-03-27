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Церковне свято 27 березня: чому в цей день не можна відмовляти комусь у допомозі

Автор
Наталія Дума
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Яке церковне свято 27 березня 2025 - День вшанування пам'яті мучениці Матрони
Яке церковне свято 27 березня 2025 - День вшанування пам'яті мучениці Матрони. Фото Freepik

Цього дня не варто конфліктувати та лаятися

Цього четверга православні християни та греко-католики вшановують пам'ять святої мучениці Матрони Солунської. До переходу на новоюліанський церковний календар ця подія відзначалася відзначався 9 квітня.

Свята Матрона була рабинею юдейки Павтіли, дружини одного з місцевих воєначальників. Попри наполегливі спроби господині змусити її прийняти юдаїзм, Матрона залишалася вірною християнській вірі та таємно відвідувала християнську церкву. Дізнавшись про це, Павтіла наказала піддати Матрону катуванням: її замкнули без їжі та води, били, але вона не зреклася віри.

Після жорстоких тортур Матрона померла від виснаження. Її тіло скинули з міської стіни, але християни поховали її з почестями. Пізніше єпископ Олександр Солунський збудував храм на її честь, де були розміщені її мощі, які вважаються чудотворними.

Традиції та прикмети 27 березня

Назва свята пов'язана з традицією в цей період відбілювати тканини на снігу, який називали "настом". Вважалося, що робота на свіжому повітрі сприяє очищенню не лише речей, а й думок.​

  • Якщо вранці випав іній — очікується багатий урожай.​
  • Птахи кричать та низько літають — до сухого та спекотного літа.​
  • Ранковий туман віщує прохолодний квітень.
Свято 27 березня
Фото: freepik

Що не можна робити 27 березня

  • Сваритися та лаятися. Конфлікти, які виникли цього дня, можуть затягнутися надовго або навіть стати причиною тривалих непорозумінь.​
  • Лінуватися та байдикувати. Цього дня слід займатися домашніми справами та не сидіти без діла.​
  • Відмовляти в допомозі. Допомога ближнім у цей день вважалася особливо важливою та благословенною.

Іменини 27 березня

Цього дня свої іменини відзначають Макар, Олександр, Іван, Павло.

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Теги:
#Заборони #Народні прикмети #Церковне свято