Кімната "ванна-кухня" та голі стіни: в Україні продають старе житло за 12 000 доларів

У Кременчуці продають квартиру на Древаля без меблів та води, коштує це майже пів мільйона гривень

У Кременчуці Полтавської області продають "цікаву" квартиру, але в помешканні немає меблів, старий ремонт, що потребує відновлення, та відсутнє водопостачання. Крім того, є цікавий нюанс — кімната 2 в 1.

Відповідне оголошення розмістили на популярному сайті купівлі-продажу.

Помешкання розташоване по вулиці О. Древаля.

Як зазначили власники житла, квартира в затишному 2-поверховому будинку "готова для реалізації ваших дизайнерських ідей".

Квартира має 2 кімнати, натомість меблі чи побутова техніка відсутні. Загальна площа становить 34 квадратних метри.

Слід зауважити стан оселі — на наданих знімках видно застарілі шпалери, зношена та пошарпана підлога з подряпинами та потертостями. Вікна також старі, дерев’яні, потребують заміни чи реставрації.

Квартира в Кременчуці зсередини Квартира в Кременчуці зсередини Квартира в Кременчуці зсередини

Ймовірно, у квартирі немає водопостачання, адже на фото не видно кранів. Натомість на підлозі стоять пляшки з водою. Цікаво, що ванна та кухня облаштовані в одній кімнаті, однак санвузол — окремо.

Квартира в Кременчуці зсередини Квартира в Кременчуці зсередини Квартира в Кременчуці зсередини Квартира в Кременчуці зсередини Квартира в Кременчуці зсередини

В оголошенні вказали, що такий варіант житла підійде для молодої сім'ї або інвесторів, які шукають можливість реалізувати власний проєкт. Продають квартиру за 12 000 доларів (майже 498 000 грн) та обіцяють затишне місце, спокійний район та зручне розташування, адже поруч є магазини й транспорт.

Продаж квартири в Кременчуці по вулиці О. Древаля Продаж квартири в Кременчуці по вулиці О. Древаля

Раніше "Телеграф" писав, що в Харкові в занедбаному та пошарпаному стані виставили на продаж "однушку". Попри це власники гарантують зручне розташування та тихий район, а також у помешканні присутні необхідні комунікації.

Тим часом у Києві можна зняти будинок на 18 квадратних метрів, де є все необхідне для проживання: смарт кухня, велике ліжко, ванна кімната, інтернет і сигналізація. Проте є нюанс — це будинок на колесах.