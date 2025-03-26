"Путін скоро помре" і "ставте на мене": Зеленський зробив низку гучних заяв під час інтерв’ю в Парижі

Президент у Парижі прокоментував залежність від партнерів, заяви Віткоффа, Трампа та майбутнє Путіна

Постачання критично важливої розвідінформації, зокрема про запуск балістичних ракет, залишається повністю під контролем партнерів. Президент Володимир Зеленський визнав, що Україна досі не має прямого доступу до таких даних.

Про це він заявив у Парижі в інтерв’ю французьким журналістам. Наразі Володимир Зеленський перебуває в офіційному візиті у Франції.

"Ми ніколи не мали доступу до цих даних. З початку повномасштабного вторгнення я наполегливо просив надати нам прямий доступ. Але ми вдячні за те, що розблокували доступ до розвідданих — це успіх нашої команди", — зазначив Зеленський.

Президент також прокоментував заяви спецпредставника Дональда Трампа Стіва Віткоффа, які, за його словами, лише заважають.

"Заяви Віткоффа нам дуже заважають. Ми боремося з Путіним і ми не хочемо, щоб у нього було більше помічників. Нам складно. Ми і так боремося з країною, яка за територією більша, але за гідністю менша. Ми хочемо, щоб американці були на нашому боці. Навіть якщо США обрала сьогодні тактику бути посередині – то це посередині, а не ближче до Кремля. Це важливо", — наголосив він.

Водночас Зеленський прокоментував гучну обіцянку Трампа завершити війну за 24 години. За словами президента, він виконає цю обіцянку, якщо прийме Україну до НАТО. Не залишився поза увагою і стан здоров’я кремлівського диктатора.

"Путін скоро помре, це факт, і закінчиться його безпечне і невдале історичне життя", — заявив Зеленський.

Щодо відносин із Трампом та його контактів з Володимиром Путіним уточнив:

"У мене не настільки близькі відносини з Трампом, щоб зрозуміти, наскільки в нього близькі стосунки з Путіним".

Президент також окреслив своє бачення миру. Він заявив, що його ціллю є зробити так, аби його діти могли йти вулицею та не боятися, щоб на них дивилися гідно. А щодо власних політичних перспектив висловився з іронією:

"Я молодший за Путіна. Ставте на мене — у мене краща перспектива".

Поки президент давав інтерв’ю, в Парижі Ейфелеву вежу підсвітили в кольори українського прапора — як знак підтримки України.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що у Парижі відбулася спільна пресконференція президента України Володимира Зеленського та президента Франції Емманюеля Макрона за підсумками переговорів. Лідери обговорили військову допомогу, можливість припинення вогню та позицію Росії щодо мирних ініціатив.