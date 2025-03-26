Допомога Україні в дорозі? Американські вантажні літаки зафіксували на шляху до Польщі

Постачання військової допомоги США в Україну активізувалося. Вантажні рейси фіксують у напрямку польського Жешува.

Про це повідомляє французьке видання Le Monde. Журналісти зазначили, що на аеродромі в Жешуві (Ряшів-Ясьонка) приземлився транспортний літак C-17 ВПС США, який прибув з американської бази Алі аль-Салем у Кувейті, де зберігаються військові матеріали.

Також медійники звертають увагу на регулярні вантажні рейси компанії Atlas Air між базами Чарлстон, Дувр, Тревіс у США та Жешувом.

Усе це відбувається на тлі активізації співпраці між Україною та США, а також переговорів у Саудівській Аравії, під час яких обговорювали відновлення поставок. Як відомо, саме через польський Жешув здійснюється основна логістика військової допомоги для ЗСУ.

Очікується, що США почнуть постачання далекобійних бомб GLSDB для систем HIMARS, здатних вражати цілі на відстані до 161 км. Такі боєприпаси особливо важливі з огляду на виснаження запасів ракет ATACMS у Збройних силах України.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що європейські країни переглядають свої підходи до підтримки України, змінюючи акцент із можливого відправлення військ на альтернативні варіанти допомоги.