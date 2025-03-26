Унікальне крісло Митрополита Андрея Шептицького повернули до Львова: воно зникло на початку 90-х (фото, відео)

Реліквія десятиліттями перебувала поза межами резиденції

До Львова повернули крісло часів митрополита Андрея Шептицького, яке колись було частиною резиденції єпископів та митрополитів, відомої як Митрополичі палати. Автентичність знахідки підтвердили у Львівській архиєпархії Української Греко-Католицької церкви.

На опублікованому відео видно, як крісло вивантажують з автобуса у дворі Архикатедрального Собору святого Юрія у Львові. Цей момент став символом повернення втраченого спадку до місця його походження.

"До Митрополичих палат повертається їхня власність, крісло Митрополита Андрея Шептицького, яке комуністи колись вивезли на Курщину", – коментує Юстин Бойко.

Повернення цього цінного предмета інтер’єру стало можливим завдяки зусиллям пастора протестантської громади Валерія Марченка. За його словами, крісло було знайдено військовими під час звільнення територій на Сумщині та Харківщині.

"З хлопцями, які воюють там на Сумщині, Харківщині, напрям Курщини був наш капелан. Його поранили, і він поїхав на лікування, а його хлопці лишилися. І от дзвонить мені один з них, який сам зі Львова, і каже, що вони там звільняли території та знайшли от таке крісло", — розповідає пастор Марченко.

Місцеві мешканці розповідають, що крісло було привезено до регіону наприкінці 1980-х років, ймовірно, митрополитом Никодимом Руснаком. Чоловік, у якого воно перебувало, погодився повернути цінний предмет, і військові вивезли його до Львова.

Наразі крісло потребує реставрації та детального дослідження. Планується передати його до Музею Митрополита Андрея Шептицького, де воно стане частиною експозиції, присвяченої життю та діяльності видатного церковного діяча.

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