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Уникальное кресло Митрополита Андрея Шептицкого вернули во Львов: оно исчезло в начале 90-х (фото, видео)

Автор
Катерина Шполянская
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Автор
Кресло Митрополита Шептицкого
Кресло Митрополита Шептицкого. Фото Коллаж "Телеграфа"

Реликвия десятилетия находилась вне стен резиденции

Во Львов вернули кресло времен митрополита Андрея Шептицкого, когда-то являвшегося частью резиденции епископов и митрополитов, известной как Митрополичьи палаты. Подлинность находки подтвердили во Львовской архиепархии Украинской Греко-Католической церкви.

На опубликованном видео видно, как кресло выгружают из автобуса во дворе Архикафедрального Собора святого Юра во Львове. Этот момент стал символом возвращения утраченного наследства к месту его происхождения.

"В Митрополичьи палаты возвращается их собственность, кресло Митрополита Андрея Шептицкого, которое коммунисты когда-то вывезли на Курщину", – комментирует Юстин Бойко.

Возвращение этого ценного предмета интерьера стало возможным благодаря усилиям пастора протестантской общины Валерия Марченко. По его словам, кресло было найдено военными при освобождении территорий в Сумской и Харьковской областях.

"С ребятами, которые воюют там на Сумщине, Харьковщине, направление Курщины был наш капеллан. Его ранили, и он поехал на лечение, а его ребята остались. И вот звонит мне один из них, который сам из Львова, и говорит, что они там освобождали территории и нашли вот такое кресло", — рассказывает пастор.

Местные жители рассказывают, что кресло было привезено в регион в конце 1980-х годов, вероятно, митрополитом Никодимом Руснаком. Мужчина, у которого оно находилось, согласился вернуть ценный предмет, и военные вывезли его во Львов.

В настоящее время кресло нуждается в реставрации и детальном исследовании. Планируется передать его в Музей Митрополита Андрея Шептицкого, где он станет частью экспозиции, посвященной жизни и деятельности выдающегося церковного деятеля.

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#Украина #Львов #Митрополит