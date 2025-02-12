"Із Західної України?": глава РПЦ Кирило влаштував "патріотичний" скандал зі священником

Патріарх Кирил різко священно відреагував на слованика Олексія Шляпіна, який закликав РПЦ зосередитися на духовних питаннях, а не на патріотичній риториці

Очільник РПЦ патріарх Кирил різко відреагував на заклик священника відмовитися від патріотичної риторики на вирішення духовних питань. Він у зверненні до батюшки згадав Україну.

Фрагмент відео був опублікований позбавленим сану протодияконом Андрієм Кураєвим і журналісткою Ксенією Лученко. За словами Кураєва, запис було зроблено наприкінці грудня 2024 року, Лученко стверджує, що запис сьогоднішній.

Патріарх Кирил у відповідь на слова священника Олексія Шляпіна з Можайська, який закликав церкву зосередитися на духовних питаннях, а не на патріотизмі, висміяв його на єпархіальних зборах Московської митрополії. Шляпін заявив, що обов'язок священика — вести людей у Царство Небесне, а не займатися патріотизмом.

"Як здорово. Перший раз таке чую. А ви, батюшка, не із Західної України випадково? Ідіть і сядьте, і серйозно подумайте про все те, що ви тут ляпнули", — відповів на це Кирил.

Що відомо про патріарха Кирила

Патріарх Кирил (справжнє ім'я — Володимир Гундяєв) — очільник Російської православної церкви з 2009 року. Попри духовний сан та заповідь "не убий", він відкрито підтримує російську агресію проти України.

Від початку повномасштабного вторгнення Кирил:

Благословляє російських військових на війну проти України;

Виправдовує воєнні злочини РФ;

Регулярно освячує військову техніку, яка прямує на фронт;

Закликає вбивати українців, називаючи це "захистом русского міра"

Заявляє, що загибель на війні "змиває всі гріхи".

За підтримку війни проти України патріарх Кирил потрапив під санкції низки країн, зокрема Великої Британії та Канади. Його позиція викликала суд світової християнської спільноти та призвела до розриву відносин багатьох помісних церков з РПЦ.

Служба безпеки та Офіс Генерального прокурора зібрали доказову базу на керівника РПЦ володимира гундяєва (відомого як патріарх кирил), який сприяє збройній агресії Росії та заперечує воєнні злочини окупантів. СБУ повідомила йому про підозру.

Нещодавно "Телеграф" писав, що патріарх Кирило дивно пояснив, чому християни не бояться ядерної війни.