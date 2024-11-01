У головному соборі Луцька намалювали фрески із бізнесменами (фото)

Список дав керівник Волинської єпархії ПЦУ

У верхньому храмі Кафедрального собору святої Трійці у Луцьку з’явилися зображення волинських бізнесменів. Зокрема, можна впізнати бізнесменів-будівельників Віктора Чорнуху та Леонтія Іванишина, власника агропідприємства "Вілія" Євгена Дудку та інших.

Читачі misto.media надіслали фотографію, де серед нових фресок – портрет Ігоря Палиці. Але у соборі такої фрески немає.

Іконописець собору диякон Юрій Гетьманчук розповів журналістам, що перші зображення з’явилися ще пів року тому. Однак деякі з них викликали неоднозначну реакцію та довелося вносити зміни.

"Це зараз трошки шуму наробили. Щодо Палиці, щодо інших меценатів. Ми змушені були перероблювати, розголос нам не посприяв. Зараз через шум ці роботи призупинилися", — поділився інформацією іконописець.

Він уточнив, що список меценатів для зображення надавав керівник Волинської єпархії ПЦУ, митрополит Луцький та Волинський Михаїл. Загалом у списку було 12 осіб.

Як варіант тепер обговорюють можливість заміни зображень меценатів діячами культури та мистецтва.

"Місце вибрано таке, щоб воно не стосувалося ікон, не йшло в композицію до сюжетів із християнства. Верхня сфера (прикраса стін — ред.) йде відносно Христа і Бога, а нижні ряди — кіоти святих, які удостоєні, то ці портрети ми якраз у тому місці зображаємо. Тут вони менше проглядаються з храму, хто знає, де є те місце, той побачить. На стінах собору зображають ктиторів (меценатів, чиїм коштом збудовано або відновлено храм – ред.), це давня традиція", — каже іконописець.

Нагадаємо, у Сумах, попри повітряну тривогу та загрозу ударів ворожих дронів, московська церква провела масовий захід у центрі міста. Під час тривоги над містом кружляв шахед із трикілограмовим зарядом вибухівки.