Заповідь "Не убий" на ворога не поширюється? Як різні конфесії ставляться до захисту України

Деякі лідери церков прямо благословляють вірян на збройну боротьбу

В Україні лише одна християнська конфесія забороняє своїм вірянам нести військову службу. Ще одна – не схвалює службу в армії, однак дозволяє вірянам робити власний вибір.

Про це в коментарі "Телеграфу" пояснив релігієзнавець Олександр Бродецький. Він також розповів, як до захисту Батьківщини ставиться Православна церква України.

Більше читайте у публікації: "Можна обійти службу в ЗСУ через віру? Що означає вердикт Венеційської комісії простими словами".

За його словами, категорично заборонено служити лише Свідкам Єгови. Є ще Церква адвентистів сьомого дня, яким це не рекомендується, але категоричної заборони немає. Військова служба вважається в адвентистів дуже небажаною та гріховною справою, але все одно відноситься на вибір вірянина.

"Він може сказати: "Я адвентист сьомого дня і я так сприймаю віру своєї конфесії, що я не можу служити". Тоді він повинен взяти довідку від своєї громади, що він дійсно член цієї громади", — каже експерт.

Що стосується православ’я, то заповідь "Не убий" не забороняє оборонятися від ворога. Вона стосується вбивства зі своєї лихої волі.

"Так, чоловік може так сказати [не хочу воювати], а у відповідь йому скажуть: подивитися Біблію. Хіба там не сказано, що коли йдеться про праведну війну, то ворогів можна вбивати? Це погано, але ніде в історії християнської церкви, православ'я, католицизму не було такого, що якщо йде війна і захищається щось, що вважається праведним та справедливим, то людина не може вбивати свого ворога", — пояснює релігієзнавець.

Комісія, яка розглядатиме питання відмови від військової служби, може послатися на лідерів церков, які благословляють боротьбу.

"Що стосується Православної церкви України, то її настоятель Епіфаній і всі єпископи кажуть, що іншого виходу нема, як захищати свою землю. Якщо ворог зі зброєю, ворог стріляє, кидає ракети, бомби, "шахеди", то йому треба відповідати. Не для того, щоб примножувати зло, а щоб зло зупинити. От в цьому суть. Ти вбиваєш ворога, який може через хвилину вбити твою маму чи твого співгромадянина, чи зруйнувати щось важливе", — пояснює Олександр Бродецький.

Нагадаємо, раніше він пояснив "Телеграфу", який документ доведе вірність Богу, якщо людина не хоче брати зброю до рук.