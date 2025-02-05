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Ікона з Будановим? На зустрічі з митрополитом Епіфанієм помітили обличчя головного розвідника у незвичайному місці

Автор
Ірина Мазуренко
Дата публікації
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Автор
Зустріч Буданова та Епіфанія Новина оновлена 05 лютого 2025, 13:56
Зустріч Буданова та Епіфанія. Фото Колаж Телеграфу

Відбулась зустріч Епіфанія та Буданова

На українській іконі зобразили Буданова та Епіфанія під покровом Богородиці. Її показали під час зустрічі Предстоятеля Православної Церкви України митрополита Епіфанія з керівником Головного управління розвідки Кирилом Будановим.

Зустріч відбулася 31 січня 2025 року в резиденції очільника ПЦУ. Про це йдеться у повідомленні на сайті церкви.

Оприлюднили світлини з цієї зустрічі. На одному з фото присутні розглядають незвичайну ікону. У центрі композиції зображений митрополит Епіфаній, ліворуч від нього – Кирило Буданов, а також інші представники духовенства. Усі постаті на іконі перебувають під покровом Пресвятої Богородиці. Наразі невідомо, хто створив цю ікону та кому її подарували.

Під час зустрічі, у якій також взяли участь військові капелани ПЦУ, обговорювалися актуальні питання захисту України від російської агресії. Учасники зустрічі приділили особливу увагу душпастирській опіці воїнів-захисників та обговорили поточну суспільно-політичну ситуацію.

Також раніше "Телеграф" писав, скільки років митрополиту Епіфанію і як він виглядав у юності. Відомо, що митрополит дуже багато навчався, у 23 роки став кандидатом богословських наук і навіть написав книгу. А потім захистив докторську дисертацію.

Теги:
#Ікона #ГУР #Епіфаній #ПЦУ #Кирило Буданов