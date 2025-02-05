Ікона з Будановим? На зустрічі з митрополитом Епіфанієм помітили обличчя головного розвідника у незвичайному місці

Відбулась зустріч Епіфанія та Буданова

На українській іконі зобразили Буданова та Епіфанія під покровом Богородиці. Її показали під час зустрічі Предстоятеля Православної Церкви України митрополита Епіфанія з керівником Головного управління розвідки Кирилом Будановим.

Зустріч відбулася 31 січня 2025 року в резиденції очільника ПЦУ. Про це йдеться у повідомленні на сайті церкви.

Оприлюднили світлини з цієї зустрічі. На одному з фото присутні розглядають незвичайну ікону. У центрі композиції зображений митрополит Епіфаній, ліворуч від нього – Кирило Буданов, а також інші представники духовенства. Усі постаті на іконі перебувають під покровом Пресвятої Богородиці. Наразі невідомо, хто створив цю ікону та кому її подарували.

Під час зустрічі, у якій також взяли участь військові капелани ПЦУ, обговорювалися актуальні питання захисту України від російської агресії. Учасники зустрічі приділили особливу увагу душпастирській опіці воїнів-захисників та обговорили поточну суспільно-політичну ситуацію.

Також раніше "Телеграф" писав, скільки років митрополиту Епіфанію і як він виглядав у юності. Відомо, що митрополит дуже багато навчався, у 23 роки став кандидатом богословських наук і навіть написав книгу. А потім захистив докторську дисертацію.