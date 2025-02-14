Без досвіду і з хорошою зарплатнею: в Одесі з’явилася цікава вакансія для студентів

Досвід роботи та спеціалізована освіта не потрібні

Знайти першу роботу з гідною оплатою та можливістю професійного розвитку – мрія багатьох студентів. В Одесі шукають активну молодь для роботи у сфері IT-навчання з зарплатнею від 20 до 27 тисяч гривень.

Кандидатам пропонують гнучкий графік та повне навчання без вимог до попереднього досвіду. Відповідна вакансія розміщена на одному з популярних платформ пошуку роботи.

Навчальний центр запрошує до команди активних людей, які прагнуть розвиватися та опановувати нові знання. Робота відбувається у сучасних SMART-класах з використанням новітнього обладнання. Обов'язковим робочим днем є субота, інші дні тижня працівник обирає самостійно.

Основні обов'язки включають роботу за готовою навчальною програмою. Спочатку новий співробітник самостійно опрацьовує всі завдання, а потім допомагає учням – дітям та молоді – у їх виконанні. Система навчання побудована за принципом покрокових інструкцій.

Посаду можна назвати по-різному: консультант, викладач, менеджер з навчання або коуч. Для початку роботи достатньо базових навичок користування комп'ютером та вміння спілкуватися з людьми. Попередній досвід роботи та спеціалізована освіта не потрібні.

Компанія пропонує варіанти повної або часткової зайнятості. Новачки проходять повний курс навчання та отримують необхідні матеріали для роботи. Графік роботи формується індивідуально, враховуючи можливості кожного працівника.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що стресостійким студентам пропонують роботу у Буковелі. Пропозиція не є сезонною – працівника шукають на постійну зайнятість.