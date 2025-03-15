Зранку працюєш, вдень відпочиваєш: в Києві пропонують вакансію для пенсіонерів з гідною зарплатою
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Робота для пенсіонерів: стабільний дохід і комфортні умови.
Попри складну ситуацію в країні, на ринку праці можна знайти цікаві пропозиції для пенсіонерів з достойною оплатою. Однією з таких вакансій є посада прибиральниці в охоронну компанію в місті Київ.
Дану вакансію розмістили на популярному сайті з пошуку роботи. У вакансії зазначається, що шукають людину, яка буде підтримувати чистоту й порядок в охоронній компанії. Роботодавець гарантує своєчасні виплати у розмірі 7 000 грн на місяць.
Що для цього потрібно:
- Потрібно прибирати приміщення компанії вранці та підтримувати чистоту в робочих зонах на протязі дня.
- Серед головних вимог працедавець зазначив здоровий спосіб життя та відповідальність.
- Кандидат має бути самоорганізованим, доволі активним, а також вміти працювати в команді.
Роботодавець пропонує:
- ранкові зміни, неповна зайнятість;
- 4-годинний робочий день по буднях;
- своєчасна оплата праці;
- аванс;
- графік роботи з 7.00 до 11.00
Тому, якщо ви пенсіонер та шукаєте стабільний підробіток, то ця робота може стати чудовою можливістю! Водночас варто зауважити, що розглядати варіанти зайнятості треба ті, які відповідають навичкам і вподобанням, адже це може стати ще й варіантом власного розвитку.
Раніше "Телеграф" писав про те, що в Києві шукають помічника агронома. Літні люди також можуть працювати за гнучним графіком та з солідною оплатою.