Зранку працюєш, вдень відпочиваєш: в Києві пропонують вакансію для пенсіонерів з гідною зарплатою

Робота для пенсіонерів: стабільний дохід і комфортні умови.

Попри складну ситуацію в країні, на ринку праці можна знайти цікаві пропозиції для пенсіонерів з достойною оплатою. Однією з таких вакансій є посада прибиральниці в охоронну компанію в місті Київ.

Дану вакансію розмістили на популярному сайті з пошуку роботи. У вакансії зазначається, що шукають людину, яка буде підтримувати чистоту й порядок в охоронній компанії. Роботодавець гарантує своєчасні виплати у розмірі 7 000 грн на місяць.

Що для цього потрібно:

Потрібно прибирати приміщення компанії вранці та підтримувати чистоту в робочих зонах на протязі дня.

Серед головних вимог працедавець зазначив здоровий спосіб життя та відповідальність.

Кандидат має бути самоорганізованим, доволі активним, а також вміти працювати в команді.

Роботодавець пропонує:

ранкові зміни, неповна зайнятість;

4-годинний робочий день по буднях;

своєчасна оплата праці;

аванс;

графік роботи з 7.00 до 11.00

Тому, якщо ви пенсіонер та шукаєте стабільний підробіток, то ця робота може стати чудовою можливістю! Водночас варто зауважити, що розглядати варіанти зайнятості треба ті, які відповідають навичкам і вподобанням, адже це може стати ще й варіантом власного розвитку.

Раніше "Телеграф" писав про те, що в Києві шукають помічника агронома. Літні люди також можуть працювати за гнучним графіком та з солідною оплатою.