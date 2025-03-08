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Гідна оплата та гнучкий графік: у Львові пропонують нескладну роботу для пенсіонерок

Автор
Олена Завальнюк
Дата публікації
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Автор
Вакансія для пенсіонерів Новина оновлена 08 березня 2025, 09:32
Вакансія для пенсіонерів. Фото Колаж "Телеграфу"

Цікавіші вакансія, яка не потребує досвіду та спеціальних навичок.

Попри непросту ситуацію в країні, ринок праці продовжує пропонувати цікаві вакансії з достойною оплатою. Однією з таких є посада санітарки у стоматологічній клініці Vav, dental clinic, що знаходиться у Львові.

Ця вакансія опублікована на популярному порталі пошуку роботи. Вакансія відкрита для різних категорій кандидатів — студентів, людей з інвалідністю, а також для пенсіонерів. Роботодавець гарантує комфортні умови праці та гнучкий графік.

Умови роботи

Кандидатам пропонують:

  • Стабільну оплату праці у розмірі 12 000 грн.
  • Можливість як повної, так і неповної зайнятості.
  • Дружню атмосферу в колективі.
  • Гнучкий графік роботи: з 09:00 до 19:00, із можливістю регулювання за потреби.

Основні обов’язки

  • Прибирання приміщень клініки.
  • Дезінфекція та підтримка чистоти у робочих зонах.
  • Стерилізація інструментів згідно зі стандартами.
  • Підтримання санітарних норм та створення комфортних умов для пацієнтів і персоналу.

Вимоги до кандидатів

Роботодавець шукає відповідальних і старанних людей. Основні вимоги:

  • Уважність до деталей та відповідальне ставлення до роботи.
  • Охайність та дотримання санітарних норм.
  • Готовність працювати в динамічному середовищі.
  • Доброзичливість та комунікабельність. Робота не потребує спеціального досвіду, що робить вакансію доступною для широкого кола претендентів.

Якщо вас зацікавила вакансія, ви можете зв’язатися з роботодавцем через контактні дані, вказані на сайті порталу пошуку роботи. Це чудова можливість для тих, хто шукає стабільну зайнятість у сфері медицини та охорони здоров'я.

Раніше "Телеграф" писав про те, що літні люди, що мають здоров'я та бажання, можуть заробити непогану прибавку до пенсії — у місті Кривий Ріг шукають няню, готові взяти пенсіонерку, студента.

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