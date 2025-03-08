Гідна оплата та гнучкий графік: у Львові пропонують нескладну роботу для пенсіонерок
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Цікавіші вакансія, яка не потребує досвіду та спеціальних навичок.
Попри непросту ситуацію в країні, ринок праці продовжує пропонувати цікаві вакансії з достойною оплатою. Однією з таких є посада санітарки у стоматологічній клініці Vav, dental clinic, що знаходиться у Львові.
Ця вакансія опублікована на популярному порталі пошуку роботи. Вакансія відкрита для різних категорій кандидатів — студентів, людей з інвалідністю, а також для пенсіонерів. Роботодавець гарантує комфортні умови праці та гнучкий графік.
Умови роботи
Кандидатам пропонують:
- Стабільну оплату праці у розмірі 12 000 грн.
- Можливість як повної, так і неповної зайнятості.
- Дружню атмосферу в колективі.
- Гнучкий графік роботи: з 09:00 до 19:00, із можливістю регулювання за потреби.
Основні обов’язки
- Прибирання приміщень клініки.
- Дезінфекція та підтримка чистоти у робочих зонах.
- Стерилізація інструментів згідно зі стандартами.
- Підтримання санітарних норм та створення комфортних умов для пацієнтів і персоналу.
Вимоги до кандидатів
Роботодавець шукає відповідальних і старанних людей. Основні вимоги:
- Уважність до деталей та відповідальне ставлення до роботи.
- Охайність та дотримання санітарних норм.
- Готовність працювати в динамічному середовищі.
- Доброзичливість та комунікабельність. Робота не потребує спеціального досвіду, що робить вакансію доступною для широкого кола претендентів.
Якщо вас зацікавила вакансія, ви можете зв’язатися з роботодавцем через контактні дані, вказані на сайті порталу пошуку роботи. Це чудова можливість для тих, хто шукає стабільну зайнятість у сфері медицини та охорони здоров'я.
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