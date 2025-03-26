Для "рукастых" студентов появилась вакансия — обещают высокую зарплату и гибкий график

Для работы не требуются специальные знания

Найти подработку во время обучения – непростая задача для многих студентов. Особенно ценны вакансии, где берут без опыта и обучают прямо на рабочем месте.

В Малине ищут работников на СТО, и опыт не нужен. Работодатель обещает бесплатное обучение и зарплату от 20 тысяч гривен. Соответствующая вакансия размещена на одной из популярных платформ поиска работы.

СТО в Малине предлагает работу мастерам по кузовному ремонту. Зарплата составляет 20-40 тысяч гривен в зависимости от объема работ и квалификации.

График работы гибкий, что позволяет совмещать работу с обучением. Мастерская оборудована всем необходимым и имеет отопление.

Вакансия подходит студентам и людям с инвалидностью. Для работы не требуются специальные знания – необходимы только ответственность и желание учиться. Новичков бесплатно обучают всем необходимым навыкам, а зарабатывать можно уже с первого дня.

Оплата зависит от выполненных работ. Система предусматривает высокий процент заказов, что позволяет работникам влиять на свой доход. Работодатель гарантирует своевременную оплату.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что появилась непильная вакансия для пенсионеров. Работодатель обещает высокую зарплату и обязательные подарки.