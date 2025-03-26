Фармацевтичні компанії витратили рекордні 4 млрд грн на рекламу у 2024 році

Ці витрати виробники перекладають на плечі пацієнтів

Фармацевтичні компанії в Україні б’ють рекорди за обсягами витрат на рекламу — лише у 2024 році вони вклали у просування своїх препаратів мінімум 4 мільярди гривень, повідомляє УНН. Основний акцент — на телебаченні та в інтернеті. Проте ці витрати виробники перекладають на плечі пацієнтів, адже вартість реклами закладається у ціну ліків на етапі їхнього продажу з заводу.

За даними сейлз-хаусу "Ocean Media Plus", тільки реклама на телебаченні у 2024 році коштувала фармвиробникам 3,6 млрд грн, що на 18,9% більше, ніж у 2023-му. Найбільшими рекламодавцями залишаються українські бренди: "Фармак", "Дарниця", "ПРО-фарма", "Артеріум" та "Дельта Медікал". Водночас у 2025 році, за словами гендиректора сейлзхаусу "Сиріус медіа" Олександра Жданова, частка реклами ліків на телебаченні вже досягла рекордних 62% від усіх рекламних бюджетів.

За його словами, частка рейтингів фармацевтичної реклами серед усіх категорій у 2023 році становила 55%, у 2024 році знизилась до 44%, а станом на 1 березня 2025 року зросла до 57%.

Окрім телебачення, фармкомпанії активно інвестують у відеорекламу на YouTube, Facebook, Instagram, таргетинг у Google Ads, рекламу в медичних додатках і навіть у TikTok та Telegram. У 2024 році лише на інтернет-рекламу фармвиробники витратили понад 186 млн грн.

Таке активне просування лікарських засобів має також зворотній бік — агресивна реклама стимулює самолікування. "По-перше, можна призначити не той препарат і не отримати той ефект, який чекаєш. І захворювання може ускладнитися і навіть мати якийсь несприятливий перебіг. Це перше. По-друге, можна отримати побічні ефекти, які також можуть загрожувати і здоров'ю, і життю. Тому я вважаю, що призначення препаратів має контролювати лікар", — підкреслив заслужений лікар України, завідувач кафедри дитячих інфекційних хвороб Національного медичного університету України ім. О.О. Богомольця Сергій Крамарьов.

Гравці фармринку розповідають, що у деяких препаратах витрати на рекламу можуть сягати до 90% їхньої ціни. Це створює парадокс, коли чим більше компанія витрачає на просування, тим дорожче пацієнту обходиться лікування. При цьому, як зазначається у матеріалі, в ЄС реклама ліків суворо обмежена, а у випадку рецептурних препаратів — взагалі заборонена.

В Україні ж, навпаки, фармкомпанії не лише активно рекламують себе на всіх можливих платформах, а й оплачують промоцію своїх препаратів лікарям, форуми та саміти. Замість інвестування в інновації, галузь фокусується на створенні попиту. І ціна цього попиту — зі споживацької кишені.