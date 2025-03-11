Експерт пояснив, як фармзаводи "зіграли" на регулюванні цін на ліки

Замість реального здешевлення ми отримали лише повернення до цін кінця 2024 року

З 1 березня в Україні офіційно мали подешевшати 100 найпопулярніших лікарських засобів на 30%. Однак реальність виявилася зовсім іншою — фармвиробники використали цю ситуацію не для реального здешевлення ліків, а для маніпуляцій із цінами.

Таку думку висловив політтехнолог Віктор Таран.

За його словами, ще з осені 2024 року фармкомпанії поступово підвищували вартість своїх препаратів на ті самі 30%. А з 1 березня заводи "благородно" знизили ціни.

"Соупадєніє? Та ні, просто сезонне зростання, яке припало на січень цього року. Тож замість реального здешевлення ми отримали лише повернення до цін кінця 2024 року", – зазначає Таран.

Як підтверджують дані сайту Tabletki.ua, цей трюк яскраво видно на прикладі конкретних ліків. Наприклад, "Цитрамон-Дарниця" перед зниженням ціни різко подорожчав майже вдвічі, а "Мефенамінка" спочатку зросла в ціні на 50 грн, після чого на цю ж суму її вартість "знизили" у березні.

"Але найгірше це те, що на всі інші ліки ціни не просто залишилися на високому рівні, а ще більше зросли. Тобто складається враження, що виробники використали "офіційне зниження" як привід для прихованого підвищення вартості інших медикаментів, і по факту ввели в оману владу і українців. Очевидно, що таким чином виробники компенсували зниження цін на регульовані ліки шляхом підвищення вартості менш популярних, але критично важливих медичних засобів", — пояснив експерт.

Він наголосив, що через такі "маніпуляції" у споживачів склалась ілюзія зниження цін, тоді як доступність ліків тільки погіршилася.

Таким чином, фармвиробники не тільки не зазнали втрат, а ще й скористалися ситуацією, щоб підвищити свої прибутки. Українцям прозвітували про "історичне зниження цін", а по факту у них нічого не змінилось.

"Слідкуйте за ціновими трендами: якщо перед "знижкою" ціна суттєво зросла, це, швидше за все, маніпуляція. Пам’ятайте: справжня економія – це не сліпа віра в знижки, а грамотний вибір аналогів!", — підсумував Таран.