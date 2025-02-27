Села залишаться без аптек: пацієнтські організації попереджають про ризики від ручного регулювання цін на ліки

Виробнику держава тепер забороняє компенсувати мінімальний запас препаратів в аптеці, а також гарантувати аптеці продаж нових ліків

Сільські райони і прифронтові населені пункти залишаться без доступу до ліків. Про такі ризики через ручне регулювання цін на медичні препарати, які впроваджує уряд, попереджають пацієнтські організації.

Пише про це 24 канал.

Всеукраїнська рада захисту прав пацієнтів наголошує, що сільські райони і прифронтові населені пункти залишаться без доступу до ліків.

"Після державного регулювання ціни, аптекам та дистрибʼюторам доведеться зменшувати свої витрати. Найпершими постраждають дотаційні заклади, куди дорого доставляти і де мало купують, тобто села, сільські громади, маленькі міста", – підкреслює організація.

Загальний асортимент ліків навіть у великих містах буде значно скорочуватись.

"Аптеки закуповуватимуть лише ті ліки, які вони гарантовано зможуть продати. Виробнику держава тепер забороняє компенсувати мінімальний запас препаратів в аптеці, а також гарантувати аптеці продаж нових ліків. Внаслідок цих продуманих дій аптеки триматимуть менший асортимент, дешевших ліків і в меншій кількості", – вважають в пацієнтському обʼєднанні.

Вже з 1 березня 2025 року в Україні набувають чинності масштабні зміни у регулюванні фармацевтичного ринку. Вони впроваджуються відповідно до рішення РНБО від 12 лютого 2024 року "Про додаткові заходи щодо забезпечення доступності лікарських засобів для українців", яке введено в дію Указом Президента. Крім того, Верховна Рада проголосувала законопроєкт про зміни до "Закону про лікарські засоби", який глава держави сьогодні підписав.

Всеукраїнська рада захисту прав пацієнтів закликає президента ветувати проголосований Верховною Радою законопроєкт №11493, змінити рішення РНБО і розробити нові ініціативи, які будуть збалансованими та нівелюватимуть усі ризики для пацієнтів, зокрема постанову Кабміну №168.