З деяких аптек зникли імпортні ліки проти діабету після втручання держави у регулювання цін на препарати – ЗМІ

З 1 березня в аптеках повинна була подешевшати низка лікарських засобів. Однак, замість цього, з деяких аптек зникли імпортні препарати для лікування діабету. Про це повідомили провізори у коментарях для "Сніданку з 1+1".

Як розповіла провізорка Алла, ситуація з цими ліками ускладнилася одразу після набуття чинності постановою уряду.

"Їх чомусь немає. Вони не приїхали вчора і не приїхали сьогодні. Можливо, там якісь вирішуються питання стосовно ціни. Але ті ліки, які в мене були до 1 березня, вони перецінені", — зазначила вона.

За її словами, нові партії препаратів не надходять, а це може спричинити дефіцит на ринку. Фармацевт також зауважила, що хоча ініціатива зі зниження цін покликана зробити медикаменти доступнішими, фактично вона може призвести до протилежного ефекту.

У сюжеті для "Сніданку з 1+1" покупці також поділилися, чи відчули вони зниження цін на ліки з 1 березня. Частина українців не побачила різниці у вартості дійсно важливих ліків.

Нагадаємо, що з 1 березня в Україні набрала чинності постанова Кабміну, яка обмежує торгові націнки на деякі препарати. Також Міністерство охорони здоровʼя раніше опублікувало списки ліків, ціни на які мають бути знижені з 1 березня.