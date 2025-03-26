Фармацевтические компании потратили рекордные 4 млрд грн на рекламу в 2024 году

Эти издержки производители перекладывают на плечи пациентов

Фармацевтические компании в Украине бьют рекорды по объемам расходов на рекламу – только в 2024 году они вложили в продвижение своих препаратов минимум 4 миллиарда гривен, сообщает УНН. Основной акцент – на телевидении и в интернете. Однако эти затраты производители перекладывают на плечи пациентов, ведь стоимость рекламы закладывается в цену лекарства на этапе их продажи с завода.

По данным сейлз-хауса Ocean Media Plus, только реклама на телевидении в 2024 году стоила фармпроизводителям 3,6 млрд грн, что на 18,9% больше, чем в 2023-м. Крупнейшими рекламодателями остаются украинские бренды: "Фармак", "Дарница", "ПРО-фарма", "Артериум" и "Дельта Медикал". В то же время, в 2025 году, по словам гендиректора сейлзхауса "Сириус медиа" Александра Жданова, доля рекламы лекарств на телевидении уже достигла рекордных 62% от всех рекламных бюджетов.

По его словам, доля рейтингов фармацевтической рекламы среди всех категорий в 2023 году составила 55%, в 2024 году снизилась до 44%, а по состоянию на 1 марта 2025 г. выросла до 57%.

Кроме телевидения, фармкомпании активно инвестируют в видеорекламу на YouTube, Facebook, Instagram, таргетинг в Google Ads, рекламу в медицинских приложениях и даже TikTok и Telegram. В 2024 году только на интернет-рекламу фармпроизводители потратили более 186 млн. грн.

Такое активное продвижение лекарственных средств имеет обратную сторону — агрессивная реклама стимулирует самолечение. "Во-первых, можно назначить не тот препарат и не получить тот эффект, который ждешь. И заболевание может осложниться и даже иметь какое-то неблагоприятное течение. Это первое. Во-вторых, можно получить побочные эффекты, которые могут угрожать и здоровью, и жизни. Поэтому я считаю, что назначение препаратов должен контролировать врач", — подчеркнул заслуженный врач Украины, заведующий кафедрой детских инфекционных заболеваний Национального медицинского университета Украины им. О.А. Богомольца Сергей Крамарев.

Игроки фармрынка рассказывают, что в некоторых препаратах расходы на рекламу могут достигать 90% их цены. Это создает парадокс, когда чем больше компания тратит на продвижение, тем дороже пациенту обходится лечение. При этом, как отмечается в материале, в ЕС реклама лекарства строго ограничена, а в случае рецептурных препаратов — вообще запрещена.

В Украине же, напротив, фармкомпании не только активно рекламируют себя на всех возможных платформах, но и оплачивают продвижение своих препаратов врачам, форумы и саммиты. Вместо инвестирования в инновации отрасль фокусируется на создании спроса. И цена этого спроса — из потребительского кармана.