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Борець за свободу, який пережив радянські концтабори: як виглядає могила Степана Хмари і від чого він помер

Автор
Катерина Любимова
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Як виглядає могила Степана Хмари
Як виглядає могила Степана Хмари. Фото Колаж "Телеграфа"

Він був народним депутатом I, II та IV скликань Ради

Минулого року пішов із життя видатний український політик, дисидент та народний депутат Степан Хмара. Він зробив великий внесок у боротьбу за незалежність нашої країни, адже все життя боровся проти комунізму та навіть був в’язнем радянських таборів.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як виглядає могила видатного українського політика Степана Хмари й де його поховано. Ми дізналися про його життя про деякі факти.

Степан Хмара — що про нього відомо і чим запам’ятався

Український дисидент Степан Хмара народився 1937 року у селі Боб’ятин Львівського воєводства Польщі (з 1939 року Львівська область України). Після закінчення школи Степан став студентом стоматологічного факультету Львівського медичного інституту. Тоді він активно почав цікавитися дисидентським рухом і став брати участь у випуску підпільного журналу "Український вісник".

Степан Хмара у молодості
Степан Хмара у молодості

У 1975 році Степана Хмару вперше затримали правоохоронні органи, але відпустили, оскільки його справа не була підтверджена серйозними доказами. А через п’ять років відбувся другий арешт і тоді українського борця за свободу засудили сім років позбавлення волі й п’ять років заслання за статтею 62 ч. 1 "Антирадянська агітація і пропаганда" і 150 "Приватнопідприємницька діяльність з використанням державних, кооперативних або інших громадських форм". Своє покарання він відбував на Уралі.

Степан Хмара
Степан Хмара пержив арест і заслання

У 1987 році Степан Хмара повернувся в Україну і став одним із керівників Української Гельсінської спілки, щоб протистояти комуністичному режиму. У 1990 році його обрали народним депутатом і він працював у парламенті І, ІІ та ІV скликань.

Степан Хмара
Степан Хмара був народним депутатом трьох скликань

У жовтні 1990 року Степан Хмара підтримав студентську Революцію — він приєднався до протестувальників і разом із ними тримав голодування, яке тривало 13 днів. Невдовзі після цього його затримали за звинуваченням у нападі на міліціонера. Цей інцидент набув широкого резонансу й увійшов в історію як "справа Хмари". Політика утримували в ув’язненні до квітня 1991 року, допоки розслідування не довело — арешт був незаконним, а звинувачення політично вмотивовані.

Степан Хмара
Степан Хмара був борцем за свободу

Степан Хмара відіграв помітну роль у становленні української державності. У Верховній Раді він був одним з авторів Декларації про державний суверенітет України. Він різко критикував Леоніда Кравчука за відмову від ядерної зброї та вимагав виведення російських військ Чорноморського флоту з території країни.

Степан Хмара
Степан Хмара помер у віці 86 років

Видатний політик був на акціях "Україна без Кучми", під час Помаранчевої революції та Революції гідності. З початком війни на Донбасі виступав проти переговорів у Мінську. За свою принципову позицію та внесок у розвиток країни отримав звання Героя України.

Як виглядає могила Степана Хмари

Український політик Степан Хмара пішов із життя 21 лютого 2024 року у віці 86 років. Його життя забрало онкологічне захворювання.

Степан Хмара помер від онкологічного захвооювання
Степан Хмара помер від онкологічного захвооювання

Поховали відомого дисидента на Байковому цвинтарі. На його могилі встановили дерев’яний хрест із великим портретом. Але у жовтні минулого року фотографію на могилі пошкодили вандали.

Могила Степана Хмари на Байковому цвинтарі
Як виглядає могила Степана Хмари

У Конгресі Українських Націоналістів відреагували на інцидент, зазначивши, що "Хмару бояться і мертвого", оскільки він був затятим борцем за свободу.

Могила Степана Хмари
Степана Хмару поховали на

"Телеграф" писав раніше, як виглядає могила видатного академіка Патона, який помер у віці 101 року. Він пережив дружину та навіть дочку.

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