Розбився на Lamborghini на величезній швидкості: як виглядає могила "регіонала" Миколи Лісіна і що відомо про трагедію
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У Миколи залишилася дружина та четверо дітей
Життя українського депутата Миколи Лісіна, як і його колеги з "Партії регіонів" Євгена Кушнарьова, обірвалося внаслідок трагічної події. Політик потрапив у резонансну ДТП та помер на місці від отриманих травм.
"Телеграф" вирішив з’ясувати, як виглядає могила Миколи Лісіна і що відомо про рокову ДТП за його участю. Також ми дізналися про деякі факти його життя.
Микола Лісін — що про нього відомо
Український політик народився 1964 року у Кривому Розі, але вищу освіту здобув у Київському вищому інженерному училищі військ ППО України за спеціальністю "радіоінженер".
У 1991 році Микола Лісін стає директором, а пізніше президентом малого підприємства "Інфокс". Компанія займалася металотрейдингом, а з 1996 року – нафтотрейдерством.
У 2000-х роках Лісін розпочав політичну кар’єру та став членом СДПУ. З квітня 2002 до березня 2005 року він був народним депутатом України 4-го скликання. У вересні 2005 року Лісін перейшов до "Партії регіонів" і був депутатом 5-го та 6-го скликання від політичної сили Віктора Януковича.
Який вигляд має могила депутата Миколи Лісіна і що з ним сталося
У квітні 2011 року Микола Лісін потрапив у Києві в резонансну ДТП, внаслідок якої помер на місці від отриманих травм. За словами очевидцем, як писали ЗМІ, депутат розбився на Столичному шосе.
Пересувався Лісін автомобілем Lamborghini, розігнавшись до 250- 270 км/год, хоча деякі джерела пишуть, що швидкість була близько 200 км/год. Його машина здійснила наїзд на бордюр, після чого водій втратив керування, зніс два ліхтарні стовпи, виїхав на газон і врізався в рекламний щит на одній з АЗС.
Трагедія сталася близько другої години ночі. У ЗМІ писали, що в крові Лісіна було виявлено алкоголь, але в МВС пізніше зазначили, що у них немає інформації про те, що депутат Верховної Ради був за кермом у нетверезому стані.
У "Партії регіонів" зазначали, що на дорозі міг статися якийсь форс-мажор. Колеги загиблого депутата писали про те, що можливо на дорогу вибіг собака чи заєць, і Лісін звернув убік, щоб урятувати тварину. Також була інформація, що, можливо, нардеп вирішив влаштувати нічні перегони Києвом і не впорався з керуванням.
Поховали 46-річного Миколу Лісіна на Байковому цвинтарі. На його могилі встановили скульптуру у повний зріст, зобразивши депутата в невимушеній позі, але з усміхненим обличчям. Мабуть, таким його запам’ятали рідні та друзі.
"Телеграф" писав раніше, як виглядає могила кримінального авторитету "Япончика". Його поранили під час виходу з ресторану.