Розбився на Lamborghini на величезній швидкості: як виглядає могила "регіонала" Миколи Лісіна і що відомо про трагедію

У Миколи залишилася дружина та четверо дітей

Життя українського депутата Миколи Лісіна, як і його колеги з "Партії регіонів" Євгена Кушнарьова, обірвалося внаслідок трагічної події. Політик потрапив у резонансну ДТП та помер на місці від отриманих травм.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як виглядає могила Миколи Лісіна і що відомо про рокову ДТП за його участю. Також ми дізналися про деякі факти його життя.

Микола Лісін — що про нього відомо

Український політик народився 1964 року у Кривому Розі, але вищу освіту здобув у Київському вищому інженерному училищі військ ППО України за спеціальністю "радіоінженер".

У 1991 році Микола Лісін стає директором, а пізніше президентом малого підприємства "Інфокс". Компанія займалася металотрейдингом, а з 1996 року – нафтотрейдерством.

Микола Лісін у 2000-х роках пішов у політику

У 2000-х роках Лісін розпочав політичну кар’єру та став членом СДПУ. З квітня 2002 до березня 2005 року він був народним депутатом України 4-го скликання. У вересні 2005 року Лісін перейшов до "Партії регіонів" і був депутатом 5-го та 6-го скликання від політичної сили Віктора Януковича.

Микола Лісін був депутатом від "Партії регіонів", Фото: Уніан

Який вигляд має могила депутата Миколи Лісіна і що з ним сталося

У квітні 2011 року Микола Лісін потрапив у Києві в резонансну ДТП, внаслідок якої помер на місці від отриманих травм. За словами очевидцем, як писали ЗМІ, депутат розбився на Столичному шосе.

Микола Лісін розбився на Lamborghini

Пересувався Лісін автомобілем Lamborghini, розігнавшись до 250- 270 км/год, хоча деякі джерела пишуть, що швидкість була близько 200 км/год. Його машина здійснила наїзд на бордюр, після чого водій втратив керування, зніс два ліхтарні стовпи, виїхав на газон і врізався в рекламний щит на одній з АЗС.

Микола Лісін їхав на швидкості понад 200 км/год.

Трагедія сталася близько другої години ночі. У ЗМІ писали, що в крові Лісіна було виявлено алкоголь, але в МВС пізніше зазначили, що у них немає інформації про те, що депутат Верховної Ради був за кермом у нетверезому стані.

Миколу Лісіна поховали на Байковому цвинтарі

У "Партії регіонів" зазначали, що на дорозі міг статися якийсь форс-мажор. Колеги загиблого депутата писали про те, що можливо на дорогу вибіг собака чи заєць, і Лісін звернув убік, щоб урятувати тварину. Також була інформація, що, можливо, нардеп вирішив влаштувати нічні перегони Києвом і не впорався з керуванням.

Микола Лісін загинув у віці 46 років

Поховали 46-річного Миколу Лісіна на Байковому цвинтарі. На його могилі встановили скульптуру у повний зріст, зобразивши депутата в невимушеній позі, але з усміхненим обличчям. Мабуть, таким його запам’ятали рідні та друзі.

Як виглядає могила Миколи Лісіна

"Телеграф" писав раніше, як виглядає могила кримінального авторитету "Япончика". Його поранили під час виходу з ресторану.