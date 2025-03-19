Природна смерть чи вбивство? Як помер видатний поет Максим Рильський і де його могила

Рильський належав до групи "київських неокласиків"

Один із найвидатніших українських поетів XX століття – Максим Рильський. Його творчість, сповнена любов’ю до рідної землі та філософських роздумів, стала важливою частиною української літератури, як і спадщина Тараса Шевченка.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як виглядає могила українського поета Максима Рильського та від чого він помер. Сьогодні, 19 березня, відзначаються 130-ті роковини від дня народження легендарного письменника.

Максим Рильський — що про нього відомо

Видатний поет Максим Рильський народився 19 березня 1895 року у Києві. Виріс він в інтелігентній сім’ї, оточеної літературою та народною культурою. Вже в юності Максим писав вірші, а в 1910 році, коли йому було 15 років, випустив свою першу збірку "На білих островах".

Сім’я Максима Рильського

Його рання творчість поєднувала класичну поезію з народними мотивами, що визначило його літературний стиль. У 20-ті роки Рильський, який став уже метром поезії, увійшов до складу групи "київських неокласиків", які орієнтувалися у творах на високу культуру слова, висвітлювали політичне життя та відмовлялися вихваляти радянську владу.

Максим Рильський рік сидів у Лук’янівській в’язниці

Через це творчість Максима Рильського викликала різку критику з боку офіційної влади. У 1931 році його заарештували й він рік провів у Лук’янівській в’язниці, а його друзі-неокласики були репресовані та загинули у таборах.

Збірники поета "Вірність" та "Чаша дружби" потрапили під арешт, а вчителям у школах навіть наказали заклеїти сторінки підручників, де була біографія та твори Рильського. І лише після смерті Йосипа Сталіна український письменник знову зміг працювати без обмежень.

Максим Рильський входив до групи "київських неокласиків"

Максим Рильський часто подорожував Європою, він не тільки писав вірші, але займався і перекладами. Він залишив по собі сотні перекладів з різних мов та понад 40 збірок віршів. Але, крім літературної діяльності, Рильський ще був академіком Академії наук УРСР, директором Інституту мистецтвознавства, фольклору та етнографії, а також депутатом Верховної Ради СРСР.

Максим Рильський писав як вірші, але займався і перекладами.

Як виглядає могила Максима Рильського і як він помер

Український поет Максим Рильський пішов із життя 1964 року у віці 69 років. Його забрала тяжка хвороба — рак підшлункової залози, перед яким медицина була безсилою. Але попри це, поет продовжував працювати до останнього дня. Помер він у Києві, у своїй квартирі.

Максим Рильський помер від раку

Існує також версія, що Максим Рильський став жертвою політичних переслідувань і що він начебто був отруєний урядовими структурами. Але ця теорія не підтверджена офіційними документами та залишається лише припущенням.

Поховали видатного письменника на Байковому цвинтарі. На масивному кам’яному постаменті Максиму Рильському встановили бронзове погруддя із задумливим обличчям.

Як виглядає могила Максима Рильського

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