На його похорон прийшли понад 150 тисяч людей: як виглядає могила відомого політика Вʼячеслава Чорновола

Багато сучасників сумнівається у випадковій загибелі дисидента

Сьогодні, 25 березня, згадують 26-ті роковини загибелі відомого громадського та політичного діяча, народного депутата та голови Народного Руху України – В'ячеслава Чорновола. Він став символом боротьби з радянською владою та зробив великий внесок у здобуття Україною незалежності. Чорновіл загинув у 1999 році в автокатастрофі на Київщині.

"Телеграф" розкаже більше про життєвий шлях видатного борця за незалежність України, за яких обставин він загинув, і де поховали.

Що відомо про В'ячеслава Чорновола

Майбутній політик народився у 1937 році на Київщині в родині вчителів. Його батько був із давнього козацького роду, а мати — з роду меценатів Терещенків. Чорновіл навчався на філологічному факультеті Київського університету імені Тараса Шевченка, але на другому курсі перевівся на факультет журналістики.

У 1960-1963 роках В'ячеслав працював редактором на Львівському телебаченні, а згодом – старшим редактором програм для молоді. Пройшов до аспірантури Київського педінституту, але отримав недопуск до навчання через політичні погляди.

Чорновіл з молодості виявляв громадянську позицію, фото УІНП

Так Чорновіл почав влаштовувати акції проти комуністичного режиму, виступати проти арештів української інтелігенції. Через це йому призначали виправні роботи та засуджували до ув'язнення.

Після звільнення В'ячеслав займався випуском підпільного журналу "Український вісник". В ньому друкували матеріали самвидаву, які формували національну свідомість українців. Згодом в публіциста знайшли збірку "Лихо з розуму", в якій він писав про арешти української інтелігенції. Так Чорновола засудили 6 до років таборів і 3 років заслання.

Чорновола кілька разів ув'язнювали, фото УІНП

У 1979 році Чорновіл долучився до руху правозахисників в Українську Гельсінську Групу. Проте за кілька місяців В'ячеслава знову заарештували, звинувачуючи у спробі зґвалтування. Справу фальсифікували, призначивши дисиденту 5 років за ґратами. Протестуючи проти такого рішення, чоловік оголосив 120-денне голодування.

Відсидівши 3 роки у в'язниці, за протестом прокурора Якутії, Чорновола звільнили. Але в Україну він зміг повернутися лише у 1985 році, коли до влади прийшов Горбачов. Після приїзду в Україну Чорновіл створив організацію "Народний рух України", яка згодом стала політичною партією.

Чорновіл був лідером "Народного руху України", фото з мережі

У 1990 році Чорновіл потрапив до парламенту. Докладав великих зусиль до ухвалення Акту Незалежності України. У 1991 році В'ячеслав взяв участь у президентських виборах, але програв Леоніду Кравчуку, набравши 23,27% голосів.

Чорновіл програв президентські вибори, УНІАН

У 1992 році В'ячеслав повернувся до роботи у парламенті. У 1998 році він знову взяв участь у виборах до Ради. Його партія — "Народний Рух України" — посіла другу сходинку, отримавши 9,4 % голосів.

Смерть і могила В'ячеслава Чорновола

У 1999 році політик загинув в автокатастрофі на шосе біля Борисполя. Його автівка влетіла в "КамАЗ" з причепом, який розвертався на шосе. Нардеп і його водій Євген Павлов загинули на місці.

Чорновол потрапив в аварію, фото з телеграм-каналу «Ще не вмерла»

Чимало українців вважали, що це було замовне вбивство напередодні майбутніх президентських виборів. Похорон Чорновола став однією з наймасштабніших акцій часів незалежної України. У ньому взяло участь, за різними даними, 150-200 тисяч осіб.

Чорновола поховали на Байковому цвинтарі, де йому встановили справжній козацький хрест. А згодом на могилі дисидента з'явився портрет-барельєф гранітного відтінку, наче огорнутий крилом птаха. Меморіал обрамлений круглою смужкою з квітами.

Могила В'ячеслава Чорновола, фото Тетяни Асадчевої

Пам'ятник Чорноволу, фото wikimedia.org

Раніше "Телеграф" розповідав, де похований екслідер "Правого сектору" Олександр Музичко. Він передбачав власне вбивство.