Борец за свободу, переживший советские концлагеря: как выглядит могила Степана Хмары и от чего он умер

Он был народным депутатом I, II и IV созывов Рады

В прошлом году ушел из жизни выдающийся украинский политик, диссидент и народный депутат Степан Хмара. Он сделал большой вклад в борьбу за независимость нашей страны, ведь всю жизнь боролся против коммунизма и даже был узником советских лагерей.

"Телеграф" решил выяснить, как выглядит могила выдающегося украинского политика Степана Хмары и где он похоронен. Мы узнали о его жизни некоторые факты.

Степан Хмара — что о нем известно и чем запомнился

Украинский диссидент Степан Хмара родился в 1937 году в селе Бобятин Львовского воеводства Польши (с 1939 года Львовская область Украины). После окончания школы Степан стал студентом стоматологического факультета Львовского медицинского института. Тогда он активно начал интересоваться диссидентским движение и стал принимать участие в выпуске подпольного журнала "Украинский вестник".

Степан Хмара в молодости

В 1975 году Степана Хмару впервые задержали правоохранительные органы, но отпустили, поскольку его дело не было подтверждено серьезными доказательствами. А через пять лет последовал второй арест и тогда украинского борца за свободу приговорили е семи годам лишения свободы и пяти годам ссылки по статье 62 ч. 1 "Антисоветская агитация и пропаганда" и 150 "Частнопредпринимательская деятельность с использованием государственных, кооперативных или иных общественных форм" УК УССР. Свое наказание он отбывал на Урале.

Степан Хмара пережил арест и ссылку

В 1987 году Степан Хмара вернулся в Украину и стал одним из руководителей Украинского Хельсинского союза, чтобы противостоять коммунистическому режиму. В 1990 году его избрали народным депутатом и он работал в парламенте I, II и IV созывов.

Степан Хмара был депутатом трех созывов

В октябре 1990 года Степан Хмара поддержал студенческую Революцию — он присоединился к протестующим и вместе с ними держал голодовку, которая длилась 13 дней. Вскоре после этого его задержали по обвинению в нападении на милиционера. Этот инцидент получил широкий резонанс и вошел в историю как "дело Хмары". Политика удерживали в заключении до апреля 1991 года, пока расследование не доказало — арест был незаконным, а обвинения политически мотивированы.

Степан Хмара был борцом за свободу

Степан Хмара сыграл заметную роль в становлении украинской государственности. В Верховной Раде он был одним из авторов Декларации о государственном суверенитете Украины. Он резко критиковал Леонида Кравчука за отказ от ядерного оружия и требовал вывода российских войск Черноморского флота с территории страны.

Степан Хмара умер в возрасте 86 лет

Выдающийся политик был на акциях "Украина без Кучмы", во время Оранжевой революции и Революции достоинства. С началом войны на Донбассе выступал против переговоров в Минске. За свою принципиальную позицию и вклад в развитие страны получил звание Героя Украины.

Как выглядит могила Степана Хмары

Украинский политик Степан Хмара ушел из жизни 21 февраля 2024 года в возрасте 86 лет. Его жизнь забрало онкологическое заболевание.

Степан Хмара умер от онкологического заболевания

Похоронили известного диссидента на Байковом кладбище. На его могиле установили деревянный крест с большим портретом Степана Хмары. Но в октябре прошлого года фотографию на могиле повредили вандалы.

Как выглядит могила Степана Хмары

В Конгрессе Украинских Националистов отреагировали на инцидент, отметив, что "Хмару боятся и мертвого", поскольку он был ярым борцом за свободу.

Степана Хмару похоронили на Байковом кладбище

"Телеграф" писал ранее, как выглядит могила выдающегося академика Патона, который умер в возрасте 101 года. Он пережил жену и даже дочь.