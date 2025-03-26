Прожив 98 років і був "обличчям Незалежності" України: як виглядає могила видатного політика Юхновського

Юхновський працював вченим до останніх днів життя

Сьогодні, 26 березня, виповнюється рівно рік від дня смерті видатного українця Ігоря Юхновського. Відомий фізик-теоретик та політичний діяч пішов із життя у віці 98 років, залишивши після себе багату спадщину та величезний внесок у становлення незалежності України.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як виглядає могила Ігоря Юхновського і де його поховано. Ми дізналися про деякі факти його життя.

Ігор Юхновський — що про нього відомо

Ігор Рафаїлович Юхновський народився 1 вересня 1925 року (цього року йому виповнилося б 100 років) у селі Княгинине Рівненської області.

Вищу освіту здобув у Львівському університеті за спеціальністю фізика, там захистив дисертацію. Юхновський є автором близько 500 наукових праць, з них — 7 монографій, виданих в Україні та за кордоном.

Ігор Юхновський написав близько 500 наукових праць, Фото: Голос України, Віталій Шевченко.

У 1960-х роках Ігор Юхновський зробив низку важливих досліджень у галузі теорії систем заряджених частинок. У 1969 році він очолив створений у Львові Відділ статистичної теорії конденсованих станів Інституту теоретичної фізики АН УРСР, а в році на його основі створив Інститут фізики конденсованих систем НАН України.

Ігоря Юхновського називали "обличям Незалежності" України, Фото: Glavcom

У Львівській області Юхновський був активним громадським діячем, а 1990 року розпочав політичну кар’єру, ставши народним депутатом України. Ігоря Юхновського називають "творцем" України та "обличчям її Незалежності", оскільки він став автором ідеї референдуму 1 грудня 1991 року, який закріпив незалежність нашої країни.

Ігор Юхновський залишивши по собі багату спадщину

Юхновський також був кандидатом у президенти на перших виборах України, але посів п’яте місце. З 2006 до 2010 року вчений виконував обов’язки голови Українського інституту національної пам’яті та був його співзасновником. До кінця своїх днів він займався науковою діяльністю.

Ігор Юхновський прожив 98 років

Як виглядає могила Ігоря Юхновського і де його поховано

Видатного українського політика та вченого не стало 26 березня 2024 року. Юхновський помер на 99-му році життя у Львові.

Ігор Юхновський помер 26 березня 2024 року

Його поховали на Личаківському цвинтарі у сімейному склепі, поряд із дружиною Ніною, яку він пережив на 6 років. В останній шлях Ігоря Юхновського проводжали відомі українські діячі та сотні городян.

Ігоря Юхновського поховали у сімейному склепі

Ігор Юхновський похований на Личаківському цвинтарі

На місці сімейного склепу сім’ї Юхновських встановлено звичайну гранітну плиту з хрестом та вінком навколо нього. На плиті вигравіювано рядки з вірша Ліни Костенко: "І все на світі треба пережити. Бо кожен фініш – це, по суті, старт. І наперед не треба ворожити, і за минулим плакати не варт".

Як виглядає могила Ігоря Юхновського

"Телеграф" писав раніше, як виглядає могила видатного академіка Патона, який помер у віці 101 року. Він пережив дружину та навіть дочку.