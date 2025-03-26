Прожив 98 років і був "обличчям Незалежності" України: як виглядає могила видатного політика Юхновського
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Юхновський працював вченим до останніх днів життя
Сьогодні, 26 березня, виповнюється рівно рік від дня смерті видатного українця Ігоря Юхновського. Відомий фізик-теоретик та політичний діяч пішов із життя у віці 98 років, залишивши після себе багату спадщину та величезний внесок у становлення незалежності України.
"Телеграф" вирішив з’ясувати, як виглядає могила Ігоря Юхновського і де його поховано. Ми дізналися про деякі факти його життя.
Ігор Юхновський — що про нього відомо
Ігор Рафаїлович Юхновський народився 1 вересня 1925 року (цього року йому виповнилося б 100 років) у селі Княгинине Рівненської області.
Вищу освіту здобув у Львівському університеті за спеціальністю фізика, там захистив дисертацію. Юхновський є автором близько 500 наукових праць, з них — 7 монографій, виданих в Україні та за кордоном.
У 1960-х роках Ігор Юхновський зробив низку важливих досліджень у галузі теорії систем заряджених частинок. У 1969 році він очолив створений у Львові Відділ статистичної теорії конденсованих станів Інституту теоретичної фізики АН УРСР, а в році на його основі створив Інститут фізики конденсованих систем НАН України.
У Львівській області Юхновський був активним громадським діячем, а 1990 року розпочав політичну кар’єру, ставши народним депутатом України. Ігоря Юхновського називають "творцем" України та "обличчям її Незалежності", оскільки він став автором ідеї референдуму 1 грудня 1991 року, який закріпив незалежність нашої країни.
Юхновський також був кандидатом у президенти на перших виборах України, але посів п’яте місце. З 2006 до 2010 року вчений виконував обов’язки голови Українського інституту національної пам’яті та був його співзасновником. До кінця своїх днів він займався науковою діяльністю.
Як виглядає могила Ігоря Юхновського і де його поховано
Видатного українського політика та вченого не стало 26 березня 2024 року. Юхновський помер на 99-му році життя у Львові.
Його поховали на Личаківському цвинтарі у сімейному склепі, поряд із дружиною Ніною, яку він пережив на 6 років. В останній шлях Ігоря Юхновського проводжали відомі українські діячі та сотні городян.
На місці сімейного склепу сім’ї Юхновських встановлено звичайну гранітну плиту з хрестом та вінком навколо нього. На плиті вигравіювано рядки з вірша Ліни Костенко: "І все на світі треба пережити. Бо кожен фініш – це, по суті, старт. І наперед не треба ворожити, і за минулим плакати не варт".
"Телеграф" писав раніше, як виглядає могила видатного академіка Патона, який помер у віці 101 року. Він пережив дружину та навіть дочку.