Пережив дружину та єдину доньку: як виглядає могила видатного академіка Патона, який помер у віці 101 року

Патон народився до утворення СРСР і пережив його розпад

Видатний український вчений Борис Патон помер у віці 101 року і неоціненно вплинув на наукову сферу. Він пережив багато історичних подій та особистих трагедій, залишивши по собі багату спадщину.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як виглядає могила Бориса Патона та від чого він помер. Ми дізналися деякі факти з його життя.

Борис Патон — що про нього відомо

Український учений Борис Патон народився 1918 року в Києві, де здобув вищу освіту та розпочав свої перші кроки у кар’єрі. Борис Патон став видатним інженером та академіком завдяки досягненням у галузі зварювання, матеріалознавства та механіки, а також створенню унікальних технологій для авіації, суднобудування та космонавтики. Його роботи зіграли ключову роль розвитку багатьох галузей промисловості.

Борис Патон створив унікальні технології для авіації та суднобудування

З 1962 року Патон безперервно був президентом Національної академії наук України та сприяв розвитку української науки та її інтеграції у світову наукову спільноту. Він також грав важливу роль у збереженні та просуванні наукового потенціалу нашої країни, особливо у складні історичні періоди. Завдяки його зусиллям НАН України стала важливим центром наукового обміну та співробітництва на міжнародній арені.

Борис Патон був директором НАН України з 1962 року

Борис Патон народився до утворення СРСР та пережив його розпад, зокрема пережив п’ятьох генсеків Радянського Союзу. Але, крім того, видатний академік пережив особисті драми.

У 2013 році померла дружина Бориса, з якою він прожив разом 65 років. Як і чоловік, Ольга майже все життя також присвятила науці. У шлюбі у них народилася донька Євгенія, яка була відомим біологом. Але у грудні 2009 року спадкоємиця Патона померла, їй було 53 роки.

Дочка Бориса Патона померла у 53 роки

Який вигляд має могила Бориса Патона і від чого він помер

Український вчений прожив майже 102 роки. У нього були численні захворювання серцево-судинної системи та причиною смерті стала зупинка серця. Життя Бориса Патона обірвалося 2020 року.

Борис Патон помер на 102-му році життя

Поховали академіка на Байковому цвинтарі. За рік на його могилі встановили надгробну пам’ятку. Монумент Борису Патону являє собою бронзовий бюст, встановлений на високому постаменті з чорного граніту.

Як виглядає могила Бориса Патона

Борису Патону 2021 року встановили пам’ятник

"Телеграф" писав раніше, як виглядає зараз могила співака Віталія Білоножка на Байковому. Життя артиста обірвалося 9 січня 2024 року. Йому було 70 років.