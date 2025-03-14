За чотири роки не поставили пам'ятник: як зараз виглядає могила батька Вакарчука

Іван Вакарчук був міністром освіти й науки України

Іван Вакарчук — фізик-теоретик, колишній ректор Львівського університету та ексміністр освіти на науки України. Для багатьох він більш відомий як батько лідера гурту "Океан Ельзи" та екснардепа Святослава Вакарчука. На жаль, його серце перестало битися 4 квітня 2020 року. Поховали Заслуженого діяча науки і техніки України на Личаківському цвинтарі.

На місці поховання колишнього міністра за чотири роки після його смерті так і не з’явився пам’ятник. "Телеграф" вирішив з’ясувати, як виглядає могила Івана Вакарчука.

Що відомо про Івана Вакарчука

У 1990 році Іван Вакарчук був обраний ректором Львівського університету, обіймаючи цю посаду до 2007 року, а пізніше з 2010 по 2013 роки. Під його керівництвом університет зазнав значних реформ та модернізації. З 2007 по 2010 рік він обіймав посаду міністра освіти і науки України, де ініціював впровадження зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) для боротьби з корупцією та підвищення якості освіти.

Вакарчук зробив значний внесок у фізику як науку. Він опублікував понад 240 наукових праць. Він також був головним редактором журналу "Світ фізики".

Де похований і як виглядає могила

Не стало фізика на 74-му році життя. Офіційна причина смерті не повідомлялася, проте відомо, що останні роки він боровся із важкою хворобою.

Поховали батька Святослава Вакарчука на Личаківському цвинтарі — кладовищі, де знайшли вічний спокій багато видатних українців. Його могила оформлена скромно: на дерев’яній підставці — портрет Вакарчука. На місці поховання багато живих квітів та вазонів. Могила огорожена.

На честь Івана Вакарчука названо кафедру теоретичної фізики Львівського університету. На будівлі цього навчального закладу встановлено меморіальну дошку.

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