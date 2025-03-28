Зеленський різко відреагував на "інсайди" Гончаренка: "Я ще не прочитав, а він уже знає"

Гарант Конституції запитав, хто передає інформацію депутатам

У п’ятницю, 28 березня, президент України Володимир Зеленський заявив, що він ще не встиг прочитати текст угоди про корисні копалини, а народні депутати України вже ознайомилися з її змістом.

Український лідер поставив питання, хто може передавати інформацію парламентаріям, на терміновому брифінгу з журналістами.

"Щодо нової угоди про копалини, я ще не встиг прочитати угоду, а депутати вже знають, що в ній. Хто їм передає цю інформацію?" – сказав глава держави.

Він також прокоментував новий варіант угоди зі США, яку Київ отримав 28 березня. За його словами, цей документ принципово відрізняється від узгодженого раніше рамкового формату.

"Сьогодні українська сторона — Кабінет міністрів, мій офіс — отримали офіційний варіант угоди від США. Це зовсім інший документ. У ньому є речі, які раніше були вже відкинуті сторонами. Ми хочемо отримати професійну рецензію від юристів найвищого рівня", — зазначив Зеленський.

Окремо він наголосив: "У нас є Конституція, яка чітко визначає, кому що належить". Можна припустити, що йдеться про 13-ту статтю Конституції України, в якій говориться, що надра належать народу.

Що написав Гончаренко

Невдовзі пополудні народний депутат від партії "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі детально проаналізував ймовірний текст останнього варіанта документа. За його словами, він має назву "Угода про створення партнерства з інвестицій у реконструкцію між США та Україною".

Парламентарій заявив, що Україна самостійно не може вийти з невигідної для себе угоди або змінити її умови. При цьому гроші фонду зберігаються за кордоном, все контролюється американською стороною, а захистити свої інтереси Україна не має можливості. Крім того, у документі не прописано гарантії безпеки або оборонні зобов'язання з боку США.

Раніше співзасновник аналітичної платформи "Михайлівський клуб" Владислав Оленченко нагадав, що Україна не перша країна, від якої Трамп вимагає кабальної угоди про рідкісні метали. Історія має тенденцію до повторення: під час першого президентського строку Трампа він обговорював угоду про корисні копалини з тодішнім урядом Афганістану. Щоправда, коли уряд у Кабулі ухвалив усі вимоги Білого дому, США зрадили країну, фактично здавши її Талібану.