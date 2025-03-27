Росія готує новий наступ одразу у двох областях: Зеленський сказав, коли це станеться

Розвідка уже передала відповідні дані

Новий наступ російських військ на територію України може розпочатися уже цієї весни. Так вважає президент України Володимир Зеленський.

У спеціальному інтерв'ю французькому виданню Le Figaro він розповів про деталі можливого вторгнення. За його словами, у російської влади є плани розпочати нову військову операцію на території Сумської та Харківської областей

Глава держави зазначив, що російський президент Володимир Путін намагається виграти час і готується до весняного наступу. Зеленський підкреслив: розвідувальну інформацію про підготовку вже передали союзникам України. "Ми повинні дивитися на ситуацію з широко розплющеними очима", — каже президент.

Очільник країни зазначає, що Путін планував розпочати цю операцію ще вісім місяців тому. Однак українська сторона випередила агресора, провівши успішну операцію в Курській області, яка фактично унеможливила негайне просування російських військ.Вона була спланована якраз для того, щоб росіяни не пішли на Суми, як планували минулого року.

У місцевих пабліках вже готуються до напливу паніки через ці слова президента:

Згідно з інформацією DeepState, найгарячішою зараз на фронті є ситуація на покровському напрямку.

На Харківському напрямку найнапруженіша ситуація біля Куп'янська, а на Курському ЗСУ продовжують утримувати частину території Росії.

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