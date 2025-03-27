"Буду чути тільки…" Зеленський пожартував під час спілкування з журналістами у Парижі

Гарант Конституції попросив зробити переклад гучніше

У четвер, 27 березня, під час пресконференції у Парижі президент України Володимир Зеленський пожартував з журналістами через поганий звук. Представники преси ставили питання французькою мовою.

Через технічні проблеми Зеленський погано чув переклад, про що й пожартував. Відповідне відео з'явилося у Telegram.

"Я попрошу технічний переклад з французської мови на українську зробити мені гучніше, а то я у запитанні буду тільки чути "Еммануель Макрон" і все. А треба зрозуміти про що було питання", – сказав український лідер.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон за підсумками саміту "Коаліції охочих", на якому лідери близько 30 держав обговорювали, зокрема майбутню модель української армії та можливе розміщення контингенту у разі перемир’я, запропонував ввести в Україну "сили стримування". Вони можуть стати доповненням до миротворців.

А 26 березня у Парижі відбулася спільна пресконференція президента України Володимира Зеленського та президента Франції Емманюеля Макрона за підсумками переговорів. Лідери обговорили військову допомогу, можливість припинення вогню та позицію Росії щодо мирних ініціатив.

Також Президент Зеленський у спеціальному інтерв'ю французькому виданню Le Figaro розповів, що у російської влади є плани розпочати нову військову операцію на території Сумської та Харківської областей.