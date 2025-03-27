Зеленський назвав країни Європи, які мають бути за столом переговорів з Росією

Переговори з Росією: хто представлятиме Європу та чому.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Велика Британія та Франція будуть представляти інтереси Європи на переговорах із Росією щодо завершення війни.

Про це він повідомив 27 березня під час пресконференції у Парижі. Президент Зеленський наголосив, що Україна має чітку позицію: "Європа обов’язково повинна бути за столом перемовин щодо завершення війни. Альтернатив цьому не існує", — підкреслив він.

За словами Зеленського, через те, що Європа є дуже великою, вона повинна мати конкретне представництво на таких перемовинах. У ході сьогоднішнього саміту в Парижі було досягнуто домовленості з партнерами, що Європу представлятимуть Франція на чолі з президентом Емманюелем Макроном та Велика Британія, яку представляє прем’єр-міністр Кір Стармер. Водночас Німеччина скоріше всього не братиме участі у цьому процесі.

Німеччина зараз зосереджена на своїх внутрішніх політичних процесах. Згідно зі статтею 69 Основного закону Німеччини, канцлер та міністри припиняють свою діяльність у день першого засідання нового Бундестагу. Засідання відбулося 25 березня, після чого уряд країни втратив повноваження.

Президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр звернувся до Олафа Шольца та 14 міністрів з проханням залишитися на посаді ще на кілька тижнів у статусі тимчасового уряду.

Очікується, що новий уряд буде сформовано до Великодня, 20 квітня. Про це раніше заявив Фрідріх Мерц – лідер політичної сили, яка отримала найбільшу підтримку на виборах.

Яку роль відіграватимуть Франція та Велика Британія?

Рішення про те, що саме Париж і Лондон представлятимуть інтереси Європи в переговорах із Росією, було ухвалене після консультацій на міжнародному рівні. Франція та Велика Британія є країнами-гарантами безпеки України та ключовими учасниками дипломатичних процесів щодо війни.

Раніше "Телеграф" писав про те, що Еммануель Макрон за підсумками саміту "Коаліції охочих", на якому лідери близько 30 держав обговорювали, зокрема майбутню модель української армії та можливе розміщення контингенту у разі перемир’я, запропонував ввести в Україну "сили стримування". Вони можуть стати доповненням до миротворців.