Це ж було вже: експерт нагадав, яку країну Трамп зрадив після обговорення угоди про корисні копалини

Експерт зазначив, що Трамп віддав Афганістан, який тоді мав статус ключового союзника США поза НАТО, талібам

Україна не перша країна, від якої Трамп вимагає кабальну угоду про рідкоземельні метали. Історія має тендецію до повторення: під час першого президентського терміну Трампа він обговорював угоду про корисні копалини з тодішнім урядом Афганістану. Щоправда, коли уряд в Кабулі прийняв усі вимоги Білого дому, США зрадили країну, фактично здавши її Талібану.

Про це сказав співзасновник аналітичної платформи "Михайлівський клуб" Владислав Оленченко в ефірі проєкту "Мосейчук Podcast". Він нагадав, що у 2017 році в Нью-Йорку представники США проводили переговори з президентом Афганістану Ашрафом Гані.

"Я хочу нагадати 2017 рік, коли Трамп був у першій каденції та в Нью-Йорку відбулася зустріч з президентом Афганістану Ашрафом Гані. Де вони заявили, що американська геодезична служба провела дослідження і виявила в Афганістані дуже багато корисних копалин, і рідкоземельних металів зокрема. Трамп сказав, що треба, аби американські компанії отримали доступ до цих копалин. Прозвучала сума в трильйон доларів у 2017 році", – сказав Оленченко.

За його словами, офіційний уряд Афганістану прийняв пропозицію США, але Трамп зрадив Кабул – і весь Афганістан, країну, яка мала статус "ключовий союзник США поза НАТО". Вашингтон вступив у таємні переговори з талібами, проти яких коаліція воювала 16 років та погодив з ними фактичну здачу Афганістану.

"Але після того, коли президент Республіки Афганістан сказав, що готовий розробляти копалини, Трамп вступив у таємні переговори з талібами. Після 8 раундів цих переговорів він підписав угоду з ними, за якою віддавав Афганістан Талібану. Уже ця технологія була реалізована Трампом щодо Афганістану", – резюмував експерт.

Тим часом президент Володимир Зеленський заявив, що Україна, попри сцени, які влаштували українській делегації в США, все ще готова підписати з Вашингтоном раніше обговорену угоду щодо видобутку та використання українських корисних копалин. Київ, як і раніше, не відкидає співпраці зі Сполученими штатами в цьому напрямку.

Зазначимо, що за результатами домовленостей США розраховували на чималий прибуток від угоди з рідкісноземельними копалинами України. Попередньо, йшлося про близько 20 млрд доларів. Щоправда, наразі міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що підписання угоди більше не розглядається Вашингтоном. Водночас Україна не виключає підписання такої угоди – хоча не вважає її автоматичною гарантією безпеки, як це намагаються стверджувати у Білому домі.