Жодних гарантій, лише вимоги. Що треба знати про угоду про корисні копалини (головні моменти)

Україна не може розірвати цю угоду

Уряд отримав проєкт угоди від США про корисні копалини. Це підтвердила перший віцепрем'єр-міністр — міністр економіки України Юлія Свириденко.

Документ містить дуже детально прописані умови щодо створення інвестиційного фонду, видобутку копалин, вигоди, що отримує кожна сторона та багато іншого. Народний депутат Олексій Гончаренко у своєму телеграм-каналі детально пояснив, що міститься в документі.

Назва документа та фонд

За його словами, угоду розробляли в США, Україну не долучали. Повна назва документу, як зазначає Гончаренко — "Угода про створення партнерства з інвестицій у реконструкцію між США та Україною". Вона укладена у вигляді угоди про партнерство з обмеженою відповідальністю (реєстрація — штат Делавер). В її рамках передбачається створення спільного інвестиційного фонду під назвою "Фонд реконструкції США-Україна".

Його будуть наповнювати з 2 джерел:

Внесок США — матеріальна та фінансова допомога, надана США після вторгнення Росії. Внесок України. Держава буде вносити певні роялті від природних ресурсів. Ці кошти ми зобов’язані переводити за межі України — в іноземні банки.

Керівництво фонду складатиметься з:

генерального партнера (призначається виключно з боку Америки);

правління з 5 осіб, серед яких троє — американці, двох призначає Україна. Вони матимуть по одному голосу, але без щонайменше одного голосу США рішення не приймається.

"Ну тобто, представники України є, але фактично вони нічого не вирішують", — каже Гончаренко.

Про які природні ресурси йдеться

В угоді прописані природні ресурси, які видобуваються на території України, незалежно від форми власності, тобто умов фонду буде дотримуватись і державний, і приватний сектор. Йдеться про зріджений природний газ, нафту, газ, корисні копалини, мінерали.

Згідно з документом, Україна має зобов’язання з уникнення затримок, а у разі втрат фонду — їх компенсовувати. Фактично передається право на дохід від ресурсів, а не самі ресурси.

Україна повинна:

надати США повну інформацію про всі видобувні проєкти на нашій території;

пропонувати усі нові проєкти спочатку фонду — він має право першої пропозиції;

надати США пріоритетне право на викуп ресурсів;

не продавати ресурси країнам чи партнерам, які є стратегічними конкурентами США;

надати США спеціальні умови для США в ліцензіях.

Нюанс: якщо Україна запропонувала фонду проєкт для інвестицій, але фонду він не цікавий, нам дозволено працювати з третіми сторонами. Але протягом 1 року після відмови США ці треті сторони не мають права отримати кращі умови, ніж було запропоновано фонду.

За словами Гончаренка, для України це означає, що не лише держава тепер буде контролювати природні ресурси, а головним гравцем на ринку українських копалин буде фонд.

Можливі "підводні камені"

За словами Гончаренка, у документі є такий термін як Infrastructure Investment Projects. Він перекладається як інфраструктурні інвестиційні проєкти і є широким за значенням поняттям. Теоретично сюди можуть входити і порти, якщо такі проєкти фонд запропонує як ті, що цікавлять для інвестицій. Втім, це прямо не вказано в угоді.

Згідно з умовами, Україна зобов’язана пропонувати всі нові інфраструктурні проєкти фонду для розгляду. Це означає, що за умови, що будуть проєкти модернізації портів, то саме фонд матиме перше право для участі. Проте у переліку джерел доходів, які мають бути внеском України у фонд, немає доходів від роботи логістичних об’єктів чи портів.

Грошове питання

Гончаренко пояснює, що в угоді немає конкретних сум, які повинна передавати Україна. Там не міститься також відсотків, які Україна має передати — це узгоджується окремо напряму зі США. Всі платежі, які Україна має передавати, повинні поповнювати фонд без затримок та у доларах США.

Важливо! Кошти, як каже Гончаренко, оминають бюджет України і перераховуються у доларах США за кордон. Фізично вони будуть розміщуватись в іноземних банках, які контролюватимуть США.

На практиці це означає, що Україна має передавати платежі держави від видобутку: ліцензійні збори, податки, отримані від видобутку, а також ренту. Держкомпанії, що проводять видобуток, залишатимуть свої доходи собі.

Важливо! Копалини також не продаються з України, адже фонд не торгує сировиною.

Як фонд використовуватиме ці гроші

Згідно з документом, є 4 варіанти використання грошей фонду:

повернення в Україну для використання в ресурсних, інфраструктурних та інших проєктах (після повного узгодження зі США). розподіл між США та Україною. Американці забиратимуть свій вклад назад і додатково 4% річних. Решта — за Україною. Фонд може передати замість грошей активи або ресурси партнеру напряму, наприклад, енергоносії. Це поняття зветься як In-kind distribution. розподілені кошти між сторонами, і використовуються на власний розсуд.

Важливо! Згідно з угодою, як стверджує нардеп, США можуть вивести гроші до себе в країну, адже обмежень, що кошти, отримані американською стороною як прибуток, залишаються в Україні.

Яким буде внесок США

В угоді прописана така фраза як "матеріальна і фінансова допомога", надана Україні після вторгнення у 2022 році. Також туди включено підтримку від DFC. При цьому США не зобов’язані вносити додаткові грошові кошти. Фонд може інвестувати кошти у власний розвиток, але виключно ті, які вже були внесення. Жодних зобов’язань про вкладання конкретних сум з боку США немає.

При цьому приватному бізнесу у США дозволено вкладатись у фонд, але обов’язку такого немає. І то лише якщо основний учасник — DFC — буде вважати це за необхідне.

Україна не може розірвати угоду або змінити її умови

Згідно з умовами документа, Україна самостійно не може вийти з угоди чи змінити її умови, все ухвалюється лише за згоди DFC. Це стосується будь-яких змін чи поправок.

Втім, у документі прописані такі можливі варіанти, за яких угоду можна розірвати:

вимога суду чи закону; добровільного рішення США; обставин непереборної сили, до прикладу, банкрутства фонду.

Важливо! Угода підписується на невизначений термін, поки партнерство не буде ліквідоване.

Також в угоді зафіксовано, що країни, які діяли проти України, не можуть отримати вигоду від процесу відбудови.

Отже, Україна формально представлена у фонді, проте фактично наше право голосу враховувати не будуть. Усе контролюється американською стороною, а захистити свої інтереси у разі їхнього ігнорування Україна не матиме можливості.

А як щодо гарантій безпеки?

Гончаренко каже, що документ не має прописаних жодних гарантій безпеки чи оборонних зобов’язань з боку США. Партнерство прописане, проте тільки декларативно, США не мають зобов’язань захищати Україну.

Раніше "Телеграф" також писав, що в Україні занепокоєні новими умовами США в угоді про копалини. Один з українських чиновників прямо сказав, що угода "несправедлива" та виглядає, як "грабіжництво"