Зеленский резко отреагировал на "инсайды" Гончаренко: "Я еще не прочитал, а он уже знает"

В пятницу, 28 марта, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он еще не успел прочесть текст соглашения о полезных ископаемых, а народные депутаты Украины уже ознакомились с его содержанием.

Украинский лидер задался вопросом, кто может передавать информацию парламентариям, на срочном брифинге с журналистами.

"Что касается нового соглашения об ископаемых, я еще не успел прочесть соглашение, а депутаты уже знают, что в нем. Кто им передает эту информацию?" – сказал глава государства.

Он также прокомментировал новый вариант соглашения с США, который Киев получил 28 марта. По его словам, этот документ принципиально отличается от ранее согласованного рамочного формата.

"Сегодня украинская сторона — Кабинет министров, мой офис — получили официальный вариант соглашения от США. Это совсем другой документ. В нем есть вещи, которые раньше были уже отвергнуты сторонами. Мы хотим получить профессиональную рецензию от юристов высочайшего уровня", — подчеркнул Зеленский.

Отдельно он подчеркнул: "У нас есть Конституция, которая четко определяет, кому что принадлежит". Можно предположить, что речь идет 13-ой статье Конституции Украины, в которой говорится, что недра принадлежат народу.

Что написал Гончаренко

Вскоре после полудня народный депутат от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале подробно проанализировал вероятный текст последнего варианта документа. По его словам, он носит название "Соглашение о создании партнерства по инвестициям в реконструкцию между США и Украиной".

Парламентарий заявил, что Украина самостоятельно не может выйти из невыгодного для себя соглашения или изменить его условия. При этом деньги фонда хранятся за рубежом, все контролируется американской стороной, а защитить свои интересы у Украины нет возможности. Кроме того, в документе не прописаны гарантий безопасности или оборонные обязательства со стороны США.

Ранее соучредитель аналитической платформы "Михайловский клуб" Владислав Оленченко напомнил, что Украина не первая страна, от которой Трамп требует кабального соглашения о редкоземельных металлах. История имеет тенденцию к повторению: во время первого президентского срока Трампа он обсуждал соглашение о полезных ископаемых с тогдашним правительством Афганистана. Правда, когда правительство в Кабуле приняло все требования Белого дома, США предали страну, фактически сдав ее Талибану.