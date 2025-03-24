У магазині для київської еліти продають вино за тисячу доларів і гнилі банани: дізнайтеся ціни — вони вас вразять

Ціни на ці товари значно перевищують середні показники по ринку

У Києві, у супермаркеті "Ля Сільпо" покупців вразили надзвичайно високі ціни на низку товарів, які привернули увагу відвідувачів та викликали жваве обговорення. Такі цифри змушують замислитися над асортиментом і ціновою політикою закладу.

Як повідомляє "Телеграф", пляшка вина там коштує 300 000 гривень, а кекси під назвою Vogue пропонуються за 3 400 гривень.

Серед інших позицій, які виділяються своєю вартістю, — диня за 1 200 гривень та каструля, ціна якої сягає 14 000 гривень. Не менш дивовижними виявилися гнилі банани, що продаються по 289 гривень за кілограм, а також морський їжак — 200 гривень. Лососева ікра доступна за 729 гривень, а один солодкий перець оцінили в 131 гривню.

Ціни на ці товари значно перевищують середні показники по ринку, а такий асортимент і вартість продуктів можуть свідчать про ексклюзивність і розкіш.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в київських супермаркетах зафіксовано надзвичайно високі ціни на помідори Черрі. Їхня вартість досягла майже 700 гривень за кілограм.

Нагадаємо, що раніше ми писали також про споживчу інфляцію в Україні, яка в лютому 2025 року зросла до 0,8% у порівнянні з груднем. Найбільше подорожчали яйця, соняшникова олія, масло, макарони тощо.