В Україні продають ретро-байк 50-х років за вражаючу суму: дізнайтеся, у якому він стані (фото)

Байк у відмінному стані, наполірований до блиску

В інтернеті з’явилося цікаве оголошення щодо продажу ретро-мотоцикла ІЖ-350 з часів Радянського Союзу. Цей товар може стати справжнім скарбом для любителів мото, так ще й у поєднанні зі старовиною.

Відповідне оголошення з’явилося на популярному сайті купівлі-продажу. Автор зазначив, що транспорт випущений у 1950 році.

Це класичний мотоцикл з пробігом понад 14 000 кілометрів, оснащений двигуном об'ємом 350 сантиметрів кубічних та ручною механічною коробкою передач. Байк має ланцюговий привід, що характерно для техніки свого часу. Він розмитнений і готовий до використання.

Мотоцикл ІЖ-350 1950 року випуску Мотоцикл ІЖ-350 1950 року випуску Мотоцикл ІЖ-350 1950 року випуску Мотоцикл ІЖ-350 1950 року випуску Мотоцикл ІЖ-350 1950 року випуску

Таке задоволення вам обійдеться в 7 500 доларів або майже 314 000 гривень.

Важливо, що ІЖ-350 зберігає 97% оригінальних запчастин часів СРСР, без використання польських новоробів. Технічний паспорт і номерний знак старого зразка надають йому певну історичну цінність.

Мотоцикл ІЖ-350 1950 року випуску Мотоцикл ІЖ-350 1950 року випуску Мотоцикл ІЖ-350 1950 року випуску Мотоцикл ІЖ-350 1950 року випуску Мотоцикл ІЖ-350 1950 року випуску Мотоцикл ІЖ-350 1950 року випуску Мотоцикл ІЖ-350 1950 року випуску Мотоцикл ІЖ-350 1950 року випуску

Мотоцикл знаходиться в чудовому стані: не має сторонніх запахів, що робить його ідеальним для використання як елемент інтер'єру або для колекції.

Цей ретро-байк стане не тільки стильним акцентом у вашій колекції, але й предметом захоплення для всіх, хто цінує технічні шедеври епохи Радянського Союзу.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Україні продають рідкісну картину радянського художника, яка збереглася в чудовому стані до сьогодні. Вона є єдиним екземпляром у світі й коштує понад 1,5 млн гривень.