Необычную посуду из СССР продают по космическому прайсу, чем она особенная (фото)

Вещь посвящена событию, которое произошло в Советском Союзе

Вещи СССР до сих пор можно приобрести в Украине. Некоторые из них продают за большие деньги, например, советские фужеры.

Соответствующее объявление появилось на сайте купли-продажи. Там люди частенько продают винтажные вещи. Автор отмечает, что это юбилейные хрустальные бокалы "Олимпиада-80".

На изображении показаны четыре хрустальных стакана. Они имеют характерный дизайн с прозрачными хрустальными чашами с геометрическими узорами и янтарными ножками и основаниями.

В тексте объявления указано, что они сделаны в 1979 году, то есть им 46 лет. В наличии 4 бокала в идеальном состоянии. Их высота 15,5 см, диаметр верха 5,5 см, цена 2500 гривен за штуку.

Четыре бокала будут стоить 10 тысяч гривен. "Телеграф" подготовил инфографику, что можно купить на эти деньги в Украине.

Ранее "Телеграф" сообщал о 5 необычных вещах со времен Советского Союза, назначение которых многие сейчас уже не понимают. На сегодняшний день они своим видом могут вызвать настоящее удивление. А также рассказывали, что в интернете появилось интересное объявление продаж ретро-мотоцикла ИЖ-350 со времен Советского Союза. Этот товар может стать настоящим сокровищем для любителей мото, да еще и в сочетании со стариной.