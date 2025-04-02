Електронне направлення на ВЛК можна отримати в один клік: подивіться інструкцію

Електронне направлення на ВЛК можна отримати в "Резерв+"

Електронні направлення на військову-лікарську комісію за власним бажанням можуть отримати чоловіки у застосунку "Резерв+". Для цього потрібно виконати певні дії.

У першу чергу, аби отримати електронне направлення на ВЛК, необхідно авторизуватися у мобільному застосунку "Резерв+", яким користуються вже 4 мільйони військовозобов'язаних, і подати відповідний запит. Про це пояснили у NV.

Після того територіальний центр комплектування (ТЦК) має підписати електронне направлення і чоловік отримає сповіщення в "Резерв+". Цей документ з'явиться в розділі "Направлення на ВЛК". З цього моменту українець може одразу звертатись до зазначеного медичного закладу для проходження військово-лікарської комісії.

Зауважимо, якщо чоловік за своєю ініціативою захотів пройти ВЛК, але не прийшов на медогляд, то направлення залишається актуальним протягом наступних 15 днів від дати в документі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що з 1 квітня висновки про придатність чи непридатність від військово-лікарської комісії (ВЛК) оформлюватимуться виключно онлайн, адже почне працювати електронний кабінет ВЛК.