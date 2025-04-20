У США "втомилися від війни": Келлог розлютив українців новою заявою

Заяви спецпредставника не сподобалися українцям

У США "втомилися від війни" Росії проти України, а тому погрожували вийти з переговорів. У Вашингтоні кажуть, що вони мають й інші проблеми світу, якими їм треба зайнятися.

Про це розповів спеціальний представник президента США по Україні Кіт Келлог в ефірі Fox News. Він пояснив, чому голова Держдепартаменту Марко Рубіо допустив вихід США з переговорного процесу.

"Його (Рубіо — ред.) слова важкі, але вони й повинні бути важкими. Тому що ми втомилися від того, що відбувається. У нас є надто багато інших проблем у світі, до яких США мають бути залучені. Ця війна йде надто довго. Але я думаю, що у нас є можливість", — сказав Келлог.

За його словами, зараз американські перемовники звіряють "списки вимог" України та Росії, щоб знайти спільні позиції. Крім того, він висловив сподівання, що під час зустрічі в Лондоні, яка пройде наступного тижня, буде досягнуто якогось суттєвого результату.

Варто зазначити, що в Україні розмови про "втому від війни" сприймаються дуже гостро, а тому закономірна реакція була негайною.

Додамо, що заява Рубіо про "відступ США" спричинила хвилю обурення серед українців. Зараз набирають популярність меми на адресу американського уряду, який вкотре "перевзувся", змінивши позицію щодо війни в Україні.