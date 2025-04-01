Зміни з 1 квітня у ВЛК: до чого готуватись чоловікам

Тепер чоловікам не потрібно бігти в ТЦК з постановою про придатність чи непридатність до служби після ВЛК

З 1 квітня висновки про придатність чи непридатність від військово-лікарської комісії (ВЛК) оформлюватимуться виключно онлайн, адже почне працювати електронний кабінет ВЛК.

Про нововведення з висновками в електронному форматі від ВЛК розповіла заступниця Міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко в етері телемарафону "Єдині новини", передає "Armyinform".

За її словами, висновки від ВЛК в електронному форматі в медичній інформаційній системі ЗСУ допоможе чоловікам не йти до ТЦК з постановою про придатність чи не придатність. Тепер інформація в електронному вигляді буде надіслана одразу до реєстру "Оберіг" і відображатиметься в "Резерв+".

"Зараз є абсолютно налагоджена електронна взаємодія між електронним кабінетом ВЛК, "Оберігом" та "Резерв+". І ви побачите свій статус щодо медичної частини одразу в своєму застосунку "Резерв+". І не треба буде займатися папірцями", — пояснила Катерина Черногоренко.

Документи, які були видані чоловікам раніше, залишаться дійсними. А ті, хто захоче отримати рішення ВЛК на руки в електронному вигляді, зможе це зробити.

Черногоренко нагадала, що це вже друга процедура, пов’язана з ВЛК, яку перевели в "онлайн" режим — до цього було електронне направлення на ВЛК.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, хто з чоловіків не підлягає призову на військову службу з квітня через хворобу.