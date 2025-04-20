Трамп сподівається, що Україна та Росія укладуть мирну угоду: навіть назвав приблизні терміни

Підґрунтя для таких сміливих прогнозів з боку Трампа залишається незрозумілим

Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна та Росія нібито вже цього тижня можуть укласти мирну угоду. На чому заснований такий його сміливий прогноз – Трамп традиційно не став пояснювати.

Відповідний пост американський президент виклав у власній соцмережі Truth Social. Трамп зазначив, що сподівається на укладення Україною та Росією мирної угоди, не пояснюючи причин, які дають йому можливість робити такі прогнози.

"Тоді обидві сторони почнуть вести великий бізнес із США, які процвітають, і зароблять статки", – додав президент США.

Зазначимо, що підґрунтя для таких сміливих прогнозів дійсно залишається незрозумілим. Так, в США заявили раніше, що вітали б можливість продовження "Великоднього перемир’я" в Україні, яке оголошував Володимир Путін. У Києві після цього повідомили, що перемир’я особливо й не було, а росіяни за старою традицією звинувачують у всіх своїх бідах Україну – активно вигадуючи фейки про нібито "українські удари" та "українські обстріли". Хоча саме росіяни намагалися використати перемир'я для подальшої підготовки бойових дій.

За даними президента України Володимира Зеленського, протягом 20 квітня попри оголошене "перемир'я" російські війська здійснили 67 штурмів проти українських позицій на різних напрямках, найбільше – на Покровському. Було зафіксовано 1355 російських обстрілів, з них 713 – із використанням важкого озброєння, та 673 застосування росіянами FPV. Українські війська, зі свого боку, виключно реагували на російські обстріли та атаки.

Таким чином, на усіх основних напрямках фронту перемир'я не було. Якщо Росія нездатна дотримуватися елементарного припинення вогню – незрозуміло, про яку взагалі мирну угоду може йти мова.