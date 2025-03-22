Консультація спеціаліста онлайн? Чи можна пройти ВЛК без реального огляду

Відповідь на це запитання дали у Міноборони

Військово-лікарська комісія (ВЛК) в Україні визначає ступінь придатності особи до військової служби. Тому пройти медогляд без реального огляду неможливо.

Вносити висновок про стан здоров'я військовозобов'язаного чоловіка у систему без реального огляду лікарями ВЛК не можна. Про це розповіли в Міністерстві оборони України.

Там пояснили, що медогляд має проводитись в кабінеті й під час нього склад лікарів комісії має ознайомлюватись з медичними записами в Електронній системі охорони здоров’я (ЕСОЗ) та з іншими медичними документами, які надає людина. Також лікарі повинні вносити свої записи до ЕСОЗ.

Після процедури проведення медогляду, працівники ВЛК мають підписати електронну постанову кваліфікованими електронними підписами (КЕП).

У Міноборони також додали, що усі рішення фіксуються в Медичній інформаційній системі Збройних Сил України (МІС ЗСУ). Це спрощує їхній контроль і відстеження.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які є категорії придатності до військової служби й висновки від ВЛК.