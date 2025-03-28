Постанова ВЛК тільки електронна? Чи можуть її дати чоловікові в паперовому форматі

Чоловіки, що пройшли ВЛК, можуть отримати постанову на руки, але все залежить від висновку медкомісії

Висновки з військово-лікарської комісії (ВЛК) в Україні оформлюються лише електронно. Видати документ на руки можуть, але це залежить від висновку комісії.

У певних випадках перед тим, як видадуть документ, його мають офіційно затвердити. Про це йдеться у Міністерстві оборони України.

Тож, чоловік може отримати документи у паперовому форматі залежно від висновку комісії. Наприклад, якщо постанова оформлюється довідкою ВЛК (придатність до служби, необхідність лікування або відпустки за станом здоров'я), то копія надається після огляду.

У разі, якщо постанова оформлюється свідоцтвом про хворобу (визначення непридатності до служби) рішення спочатку має затвердити штатна ВЛК (центральна чи регіональна). У такому випадку отримати її на руки можна лише після офіційного затвердження.

Раніше ми повідомляли про те, чи можна пройти військову-лікарську комісію (ВЛК) без реального огляду в кабінеті.

Нагадаємо, "Телеграф" писав про те, які є категорії придатності до військової служби й висновки від ВЛК.