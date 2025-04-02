Электронное направление на ВВК можно получить в один клик: посмотрите инструкцию

Електронне направлення на ВВК можна отримати в "Резерв+"

Электронные направления на военную-врачебную комиссию по собственному желанию могут получить мужчины в приложении "Резерв+". Для этого нужно выполнить определенные действия.

В первую очередь, чтобы получить электронное направление на ВВК, необходимо авторизоваться в мобильном приложении "Резерв+", которым пользуются уже 4 миллиона военнообязанных, и подать соответствующий запрос. Об этом объяснили в NV.

После того территориальный центр комплектования (ТЦК) должен подписать электронное направление и человек получит уведомление в "Резерв+". Этот документ появится в разделе "Направление на ВВК". С этого момента украинец может сразу обращаться в указанное медицинское учреждение для прохождения военно-врачебной комиссии.

Заметим, если мужчина по своей инициативе захотел пройти ВЛВК, но не пришел на медосмотр, то направление остается актуальным в течение следующих 15 дней со дня даты в документе.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что с 1 апреля выводы о пригодности или непригодности от военно-врачебной комиссии (ВВК) будут оформляться исключительно онлайн, ведь заработает электронный кабинет ВВК.